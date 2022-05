Diretta Atp Madrid 2022/ Sinner Auger, Musetti Zverev streaming video tv, ottavi

DIRETTA ATP MADRID 2022: SINNER AUGER-ALIASSIME E MUSETTI ZVEREV!

Dovremo aspettare almeno le 15:30 di giovedì 5 maggio per vedere i due italiani nel torneo Atp Madrid 2022: è tempo di ottavi di finale e oggi sono in programma Musetti Zverev (non prima delle 15:30 appunto, sull’Arantxa Sanchez Stadium) e Sinner Auger-Aliassime che invece è allo Stadium 3, ma non prenderà il via prima delle ore 17:30. Due partite che potrebbero consegnarci un derby: infatti Sinner e Musetti si incrociano nel prossimo match e la speranza allora è quella di aumentare le possibilità azzurre di arrivare in fondo, come successo l’anno scorso con il nostro Matteo Berrettini.

Entrambi i match nel torneo Atp Madrid 2022 sono ostici, ma certamente gli italiani hanno possibilità di superarli: certo per Lorenzo Musetti c’è la testa di serie numero 2 e campione in carica Alexander Zverev che parte favorito, Jannik Sinner invece se la vede con Félix Auger-Aliassime che ha avuto una crescita simile alla sua ma poi non ha avuto lo scatto come l’altoatesino, però è anche vero che nel secondo turno ha schiantato Cristian Garin dimostrando che sulla terra rossa può non avere rivali. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta dell’Atp Madrid 2022, intanto facciamo qualche rapida valutazione sulla giornata dedicata agli ottavi.

DIRETTA ATP MADRID 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Ancora una volta dobbiamo ricordare che la diretta tv del torneo Atp Madrid 2022 è affidata alla televisione satellitare, che trasmette i match su Sky Sport Tennis – canale 205 del decoder, riservato ovviamente agli abbonati – e fornisce la possibilità di assistere al Masters 1000 di tennis in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito ufficiale del torneo, che trovate su www.madrid-open.com, vi permetterà di consultare liberamente i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ATP MADRID 2022: RISULTATI E CONTESTO

Dando uno sguardo al tabellone del torneo Atp Madrid 2022, scopriamo che Sinner Auger-Aliassime e Musetti Zverev sono ovviamente solo due dei match interessanti che si giocano per gli ottavi. Si va dalla scintillante e classica Djokovic Murray, che mancava da tempo, all’impegno di Rafa Nadal in un altro match che possiamo definire “datato” e sarà contro David Goffin. Djokovic potrebbe trovarsi di fronte Hubert Hurkacz che però nel suo terzo turno in questo Masters 1000 dovrà prima liberarsi di Dusan Lajovic: per Nadal invece l’avversario potrebbe essere ancora Carlos Alcaraz, che cerca la definitiva consacrazione e incrocia la racchetta con Cameron Norrie in una partita che promette scintille.

Più sotto, nella parte di tabellone che nell’Atp Madrid 2022 può mandare in semifinale Sinner o Musetti, avremo Andrey Rublev che gioca contro Daniel Evans e poi il sempreverde Grigor Dimitrov che sta vivendo una sorta di seconda giovinezza e, nel torneo che di fatto lo aveva consegnato al mondo, non avrà vita facile contro Stefanos Tsitsipas, anche se bisognerà vedere se il greco – testa di serie numero 4 del tabellone – sarà in una delle sue giornate positive oppure no, perché la vallata può interamente modificarsi…











