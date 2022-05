Diretta Atp Madrid 2022/ Sinner De Minaur streaming video tv: Jannik nel 2° turno!

DIRETTA ATP MADRID 2022: SINNER DE MINAUR NEL SECONDO TURNO!

Il torneo Atp Madrid 2022 prosegue: Sinner De Minaur è la partita che coinvolge il nostro miglior rappresentante (testa di serie numero 10) mercoledì 4 maggio, quando si giocheranno gli altri match di un secondo turno cominciato ieri. Il Masters 1000 sulla terra rossa della capitale spagnola è in pieno svolgimento: alla Caja Magica torna a giocare Jannik Sinner, che nel suo esordio ha dovuto rimontare un set di svantaggio a Tommy Paul e soprattutto ha annullato tre match point nel secondo, andando ad un passo da una sconfitta che per più di un motivo sarebbe stata assolutamente sorprendente.

Oggi però nella diretta del torneo Atp Madrid 2022 vedremo anche Lorenzo Musetti: con Fabio Fognini e Lorenzo Sonego già eliminati, il carrarino a parte Sinner è l’unico italiano in corsa nel Masters 1000, e anche lui nel primo turno ha dovuto ribaltare uno svantaggio (contro Ilya Ivashka) aiutato in questo caso dalla pioggia. Tra poco si tornerà in campo, e noi non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nelle partite della diretta dell’Atp Madrid 2022 considerando anche che siamo arrivati a mercoledì, e di conseguenza ci avviciniamo sempre più al momento in cui in questo importante torneo verrà assegnato il titolo…

DIRETTA ATP MADRID 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Ricordiamo che la diretta tv del torneo Atp Madrid 2022 sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: l’appuntamento con il Masters 1000 è infatti su Sky Sport Tennis, canale che trovate al numero 205 del decoder. Naturalmente in assenza di un televisore sarà possibile assistere alle partite del torneo Atp Madrid anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go; inoltre possiamo ricordare che il sito ufficiale del Madrid Open 2022 è all’indirizzo www.madrid-open.com, e qui vi troverete tutte le informazioni utili come i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ATP MADRID 2022: RISULTATI E CONTESTO

Sarà dunque Sinner De Minaur nel secondo turno del torneo Atp Madrid 2022: per l’altoatesino il torneo Masters 1000 deve rappresentare una sorta di reazione a quanto accaduto nei grandi appuntamenti precedenti. Purtroppo infatti Sinner non ha completato i 1000 del Nord America, costretto al ritiro sia a Indian Wells (problemi intestinali) che a Miami (vesciche) dovendo abbandonare dei tornei nei quali, vista la superficie e anche il tabellone, avrebbe potuto raggiungere la finale (del resto era successo l’anno scorso a Key Biscaine).

A Montecarlo invece il nostro tennista è stato eliminato da Alexander Zverev, che ancora una volta ha evidenziato quello che al momento è il limite dell’azzurro: contro avversari dal ranking superiore Sinner va sempre in difficoltà, è successo negli incroci con Stefanos Tsitsipas e ora anche con Sascha. Che sia un problema tattico o di “sudditanza”, con i big men del circuito Atp Sinner deve ancora fare il salto di qualità. Il match di oggi contro De Minaur non rappresenta comunque una sfida di questo tenore, ma comunque sarà importante vedere come Jannik si comporterà a livello fisico, visto e considerato che anche nell’esordio dell’Atp Madrid 2022, contro Paul, ha dato la sensazione di non essere al 100% della condizione, e nei Masters 1000 soprattutto questo si può pagare. Tra poco comunque sarà il campo a fornire la sua insindacabile risposta…

