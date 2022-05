Diretta Atp Madrid 2022/ Streaming video tv: via al torneo maschile, 1° maggio

DIRETTA ATP MADRID 2022: SI PARTE!

Comincia oggi, domenica 1° maggio, la diretta del torneo Atp Madrid 2022: appuntamento fissato alle ore 11.00 di questa mattina nella capitale spagnola, quando cominceremo a vivere i match del primo turno del tabellone del singolare maschile di questo appuntamento che è un torneo Atp Masters 1000, che dunque segue nel calendario Montecarlo e fa da apripista agli Internazionali d’Italia di settimana prossima a Roma e infine allo Slam al Roland Garros, i due grandi appuntamenti con cui culminerà la grande stagione sulla terra rossa europea.

Sappiamo che la Wta ha iniziato prima, allungando la programmazione del torneo femminile che si concluderà il prossimo sabato. Per gli uomini invece il torneo Atp Madrid 2022 ha un formato più classico, si comincia oggi con il tabellone principale e naturalmente la finale sarà domenica prossima, quando sarà incoronato l’erede del tedesco Alexander Zverev, l’anno scorso vincitore di Madrid battendo nell’atto decisivo il nostro Matteo Berrettini. Sperando quindi che pure i tennisti italiani siano grandi protagonisti di questa settimana di tennis, scopriamo le informazioni utili per seguire la diretta del Atp Madrid 2022.

DIRETTA ATP MADRID 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Madrid 2022 è sui canali di Sky Sport per quanto riguarda gli uomini, una visione riservata agli abbonati che potranno anche usufruire del servizio di diretta streaming video Sky Go, utilizzando cioè dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. I match femminile saranno invece visibili sulla web-tv federale SuperTennis o online sul corrispondente sito (www.supertennis.tv), mentre trovate il portale ufficiale del torneo all’indirizzo www.madrid-open.com.

DIRETTA ATP MADRID 2022: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta Atp Madrid 2022 dobbiamo allora dare subito una brutta notizia in ottica italiana: uno dei due grandi assenti sarà proprio Matteo Berrettini, che a causa di un infortunio alla mano destra deve rinunciare alla partecipazione al torneo spagnolo e subirà anche un brutto contraccolpo in classifica, dal momento che perderà i 600 punti della finale 2021. Non sarà a Madrid nemmeno Daniil Medvedev, a causa di una operazione di ernia in una stagione che per il tennista russa si annuncia molto complicata per motivi non solo personali – evidente riferimento alle decisioni sulla presenza dei tennisti russi nei vari tornei in tempi di guerra con l’Ucraina.

Passiamo però naturalmente a parlare anche dei presenti: per noi in primis Jannik Sinner, che invece potrebbe fare meglio rispetto alla deludente partecipazione dell’anno scorso all’Atp Madrid. Ci saranno il detentore del titolo Alexander Zverev e il numero 1 del mondo Novak Djokovic, ma essendo in Spagna due citazioni speciali vanno fatte per l’eterno Rafael Nadal e per colui che potrebbe essere il suo erede, cioè l’astro nascente Carlos Alcaraz. Insomma, ci sono tutti i presupposti per vivere una settimana di grande tennis in compagnia del torneo Atp Madrid 2022…

