Diretta Atp Montecarlo 2021/ Evans Tsitsipas in streaming video tv: orario semifinali

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021: LE SEMIFINALI!

La diretta del torneo Atp Montecarlo 2021 oggi, sabato 17 aprile, proporrà l’imperdibile appuntamento con le due semifinali Evans Tsitsipas e Rublev Ruud, che a partire dalle ore 13.30 (orario indicato per il via alla prima delle due semifinali) dovranno naturalmente designare i due tennisti che domani si affronteranno per conquistare il titolo del secondo Masters 1000 della stagione del tennis maschile, il primo sulla terra rossa.

L’Atp Montecarlo tradizionalmente apre la stagione dei grandi eventi europei su questa superficie e due anni fa aveva regalato gloria a Fabio Fognini, vincitore del torneo dopo avere eliminato Rafa Nadal in semifinale. Quest’anno invece il cammino dell’azzurro è terminato già ieri, cioè al livello dei quarti di finale, dove Fognini si è dovuto inchinare in due set all’eccellente Casper Ruud, sicuramente uno dei protagonisti migliori della settimana monegasca, che oggi dovrà sfidare il russo Andrey Rublev, che ha compiuto l’impresa di eliminare Rafa Nadal.

Si comincerà però da Evans Tsitsipas, semifinale nella quale il tennista britannico cercherà un altro colpaccio nella sua avventura già da sogno all’Atp Montecarlo 2021, anche se naturalmente Stefanos Tsitsipas vorrà prendersi a sua volta la finale per dimostrare ancora una volta di essere uno dei giovani più vicini alla vetta dell’Olimpo del tennis mondiale.

La diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2021 sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento in questo caso è Sky Sport Arena, numero 204 del decoder, sul quale saranno garantiti anche gli approfondimenti da studio. Qualche incursione durante il giorno avverrà anche su Sky Sport Uno (numero 201) e vale la pena ricordare che, se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci sarà la possibilità di seguire i match del Masters 1000 di Montecarlo in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Inoltre sul sito ufficiale (anche in italiano) www.montecarlotennismasters.com troverete tutte le informazioni utili sul torneo, a cominciare dai tabellini aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021: RISULTATI E CONTESTO

In attesa di buttarci sulla diretta del torneo Atp Montecarlo 2021 è inevitabile spendere qualche parola in più sui due nomi che non ci saremmo aspettati a inizio settimana di trovare in semifinale in questo Masters 1000 sulla terra rossa, cioè naturalmente il britannico Daniel Evans e il norvegese Casper Ruud – anche Andrey Rublev ha compiuto un’impresa battendo Nadal sulla terra rossa, ma il russo è già nome ben più noto tra i migliori emergenti. In copertina va soprattutto Evans, autore di un cammino eccezionale: già al primo turno ha eliminato il serbo Dusan Lajovic, rivale eccellente dal momento che si trattava del finalista uscente; al secondo turno ecco invece la vittoria sul polacco Hubert Hurkacz, cioè il fresco vincitore del torneo di Miami in finale contro Jannik Sinner. La perla naturalmente è arrivata al terzo turno, quando Evans ha eliminato Novak Djokovic in due soli set, infine ecco il successo di ieri ai quarti di finale contro il belga David Goffin, che a sua volta aveva già mandato a casa da Montecarlo Alexander Zverev. Meno altisonante forse è stato il cammino di Casper Ruud, ma va pur sempre ricordato che – dopo un agevole primo turno contro Holger Rune – il norvegese ha eliminato nell’ordine l’argentino Diego Schwartzman, lo spagnolo Pablo Carreno Busta e ieri ai quarti di finale il nostro Fabio Fognini, sicuramente tutti e tre sulla carta più quotati di Ruud. Avremo qualche sorpresa anche in semifinale?

