Diretta Atp Montecarlo 2021/ Finale Tsitsipas Rublev streaming video tv: l’orario

DIRETTA FINALE TSITSIPAS-RUBLEV: CHI SARÀ IL VINCITORE DELL’ATP MONTECARLO 2021?

La diretta del torneo Atp Montecarlo 2021 culminerà oggi pomeriggio, domenica 18 aprile 2021, con la finale Tsitsipas Rublev che assegnerà il titolo del secondo Masters 1000 della stagione del tennis, primo grande evento sulla terra rossa, superficie che caratterizzerà tutte le prossime settimane fino al Roland Garros.

La finale Tsitsipas Rublev è in programma alle ore 14.30 e sarà decisamente intrigante, perché il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Andrey Rublev sono senza dubbio due dei migliori talenti emergenti del circuito Atp, giovani ma già affermati e che naturalmente vincendo il torneo Atp Montecarlo 2021 farebbero un ulteriore salto di qualità.

Scopriremo dunque chi sarà l’erede di Fabio Fognini, che aveva vinto due anni fa nel Principato (nel 2020 ci fu invece lo stop per Covid): dopo tante sorprese nei turni precedenti, su tutte le precoci eliminazioni di Novak Djokovic e Rafa Nadal, in semifinale hanno vinto i due favoriti e di conseguenza oggi ci attende una finale di notevole spessore. Andiamo allora a presentare meglio tutto quello che c’è da sapere in vista di Tsitsipas Rublev.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE TSITSIPAS RUBLEV

La diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2021 sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento anche per la finale Tsitsipas Rublev è Sky Sport Arena, numero 204 del decoder, sul quale saranno garantiti anche gli approfondimenti da studio.

Qualche incursione durante il giorno avverrà anche su Sky Sport Uno (numero 201) e vale la pena ricordare che, se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci sarà la possibilità di seguire i match del Masters 1000 di Montecarlo in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Inoltre sul sito ufficiale (anche in italiano) www.montecarlotennismasters.com troverete tutte le informazioni utili sul torneo, a cominciare dai tabellini aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta della finale Tsitsipas Rublev dell’Atp Montecarlo 2021, abbiamo già accennato al fatto che la settimana monegasca è stata ricca di sorprese, ma non nelle semifinali, dove infatti si sono imposti abbastanza nettamente i tennisti a quel punto più quotati tra quelli rimasti in tabellone, cioè appunto Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. Il greco ha posto fine in modo perentorio alla bella avventura del britannico Daniel Evans, che dopo avere mietuto vittime eccellenti si è dovuto fermare alle semifinali del torneo Atp Montecarlo 2021.

La vittoria di Tsitsipas è stata nettissima: 6-2, 6-1 in appena un’ora e 10 minuti di gioco. Tre break per Tsitsipas già nel primo set, dove Evans al primo aveva risposto con un contro break ma poi ha ceduto nettamente. Nel secondo parziale ecco altri due servizi strappati da Tsitsipas ad Evans per chiudere in appena sette giochi.

Nella seconda semifinale Rublev Ruud, il russo ha vinto 6-3, 7-5. Il primo set è durato appena 32 minuti: dopo un break e contro break, Rublev ha fatto la differenza strappando di nuovo il servizio a Ruud nel sesto gioco per involarsi verso il 6-3. Nel secondo set invece ci sono stati ben cinque break: quello determinante è arrivato all’undicesimo game, con cui Rublev è salito 6-5 per poi aggiudicarsi set e match per 7-5.

