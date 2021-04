Diretta Atp Montecarlo 2021/ Fognini Krajinovic streaming video tv, orario dei match

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021: FOGNINI SFIDA KRAJINOVIC

La diretta del torneo Atp Montecarlo 2021 ci presenta, giovedì 15 aprile a partire dalle ore 11:00, il quadro degli ottavi di finale. Abbiamo il nostro Fabio Fognini che è sopravvissuto, possiamo proprio dire così, alla giornata di mercoledì: il campione in carica non ha avuto problemi a differenza dei suoi connazionali che hanno pagato un tabellone ostico e, nel caso di Jannik Sinner, quasi impossibile e ora procede spedito verso l’ingresso nei primi otto del torneo. Ancora una volta il Masters 1000 sulla terra rossa riserva a Fognini un accoppiamento agevole, o comunque un match nel quale parte favorito.

Il suo avversario sarà infatti Filip Krajinovic, serbo di 29 anni che ha sfruttato un cammino fin qui non troppo impervio, visto che ha eliminato prima Nikoloz Basilashvili – che non ha nemmeno concluso la partita – e poi Juan Ignacio Londero, che era uscito nelle qualificazioni ma è tornato in corsa come lucky loser. Dunque, incrociando le dita e facendo tutti gli scongiuri del caso, possiamo dire che oggi nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2021 ci possiamo augurare in maniera concreta che Fognini arrivi ai quarti; come sempre però il campo sarà giudice supremo, e allora possiamo intanto andare a presentare alcuni dei temi principali che sono legati a questo intenso giorno sulla terra rossa del Principato.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE FOGNINI-KRAJINOVIC

Dobbiamo ricordare che la diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2021 viene trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque riferirsi al canale Sky Sport Arena (numero 204 del decoder) con incursioni da parte di Sky Sport Uno (201) e approfondimenti da studio garantiti prima e dopo i match. In assenza di un televisore sarà possibile assistere al torneo in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; il sito ufficiale www.montecarlotennismasters.com fornirà invece le informazioni utili sul tabellone, il programma del giorno e della settimana e le statistiche dei giocatori impegnati.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021: RISULTATI E CONTESTO

Fabio Fognini affronta il giovedì del torneo Atp Montecarlo 2021 in piena fiducia: fino a questo momento il sanremese ha penato davvero poco nel battere Miomir Kecmanovic e Jordan Thompson, due giocatori che hanno sicuramente qualità ma che sulla terra rossa hanno molte meno possibilità del nostro tennista. Il quale adesso si trova a giocare contro un altro serbo: spesso e volentieri abbiamo detto che il peggior avversario di Fognini è lui stesso, nel senso che in passato il talento con cui è stato baciato non è stato confermato dalla durezza mentale e dall’atteggiamento positivo dei migliori. La controprova non esiste e nel mondo del tennis, così come in ogni altro sport, il pacchetto va preso completo; tuttavia il discorso è ancora più vero sulla terra, perché questa è la superficie sulla quale Fabio esprime le sue cose migliori e lo ha ampiamente dimostrato in passato, per esempio battendo due volte Andy Murray (in Coppa Davis e a Roma, dove lo scozzese era numero 1 Atp ma già con quei problemi che lo avrebbero fermato a lungo) ma anche, appunto, vincendo il Masters 1000 di Montecarlo due anni fa. Il più grande successo della carriera; oggi Fognini ci può riprovare, e in attesa di scoprire chi sarà il suo avversario nei quarti di finale (qualora dovesse arrivarci) si prepara ad affrontare Krajinovic…



