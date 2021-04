Diretta Atp Montecarlo 2021/ Fognini Ruud streaming video tv: orario match (tennis)

DIRETTA FOGNINI RUUD, ATP MONTECARLO 2021: L’ITALIANO VUOLE UN’ALTRA IMPRESA!

Il torneo Atp Montecarlo 2021 è arrivato ai quarti di finale: venerdì 16 aprile il programma, salvo variazioni, inizierà comunque alle ore 11:00. Fabio Fognini è presente nei match di oggi: il sanremese ha battuto anche Filip Krajinovic pur rischiando di dover giocare un insidioso terzo set, e si è guadagnato il pass per una partita che lo vedrà opposto a Casper Ruud. Il norvegese ha vinto una sfida infinita e bellissima con Pablo Carreno Busta: forse il sanremese è contento di non trovare lo spagnolo che lo sovrasta 7-1 nei precedenti (4-0 su terra; Fabio però ha vinto l’ultimo assoluto, a gennaio nella Atp Cup), con il giovane norvegese ha perso entrambi gli incroci ma, come abbiamo visto, era così anche con Krajinovic e la cosa ha portato bene.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021/ Berrettini dà forfait, Fognini eliminato da Nadal

Presente anche Rafa Nadal: 11 volte campione qui, lo spagnolo ha strapazzato anche il povero Grigor Dimitrov facendolo sembrare un junior alle prime armi (6-1 6-1) e prosegue la sua grande corsa. Il suo avversario sarà Andrey Rublev, bravo a resistere al ritorno di Pablo Carreno Busta: il russo conferma la sua crescita esponenziale e ormai è arrivato al livello dei big, ma contro Nadal è chiaro che nemmeno il suo 100%, su questa superficie, potrebbe bastare. Vedremo quello che succederà oggi nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2021, naturalmente gli occhi dell’Italia saranno puntati sul match Fognini Ruud, con il sanremese che, evidentemente, dal titolo ottenuto nel 2019 ha sviluppato un feeling particolare con questi campi.

Fabio Fognini ha il coronavirus: “Sintomi molto lievi”/ Salta il Sardegna Open

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE FOGNINI RUUD

La diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2021 sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento in questo caso è Sky Sport Arena, numero 204 del decoder, sul quale saranno garantiti anche gli approfondimenti da studio. Qualche incursione durante il giorno avverrà anche su Sky Sport Uno (numero 201) e vale la pena ricordare che in assenza di un televisore ci sarà la possibilità di seguire i match del Masters 1000 in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Inoltre sul sito ufficiale www.montecarlotennismasters.com troverete tutte le informazioni utili sul torneo, a cominciare dai tabellini aggiornati in tempo reale.

Fabio Fognini e Flavia Pennetta/ Nome del primo figlio è un omaggio a Federico Luzzi

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021 RISULTATI E CONTESTO

Non solo Fognini Ruud nella giornata odierna: infatti, uno dei fatti più interessanti che anticipano la diretta del torneo Atp Montecarlo 2021 è sicuramente quello dell’eliminazione di Novak Djokovic. Nella parte alta del tabellone ci avviavamo ad un quarto tra il numero 1 Atp e Alexander Zverev, una rivalità che ha già avuto qualche illustre incrocio, e invece il serbo si è fatto incredibilmente sorprendere da Daniel Evans che lo ha nettamente battuto, mentre il tedesco è caduto contro David Goffin in un esito che, viste le qualità del belga sulla terra rossa, ci sta eccome. Dunque, attenzione a questi due: uno sarà in semifinale e potrà rappresentare una minaccia per gli altri, a cominciare da Stefanos Tsitsipas che è un potenziale avversario domani e che, sulla carta, parte favorito nei confronti di Alejandro Davidovich Fokina pur nella consapevolezza che il giovane spagnolo (un anno meno di lui) sulla terra rossa ha tutte le possibilità di fare il colpo grosso. Tuttavia adesso bisogna lasciare che a parlare sia il campo: Fognini Ruud ci dirà se avremo ancora una volta un italiano nella semifinale di un Masters 1000, il torneo Atp Montecarlo 2021 aspetta il suo padrone…



© RIPRODUZIONE RISERVATA