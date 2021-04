Diretta Atp Montecarlo 2021/ Sinner Djokovic streaming video tv: orario dei match

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021: SINNER SFIDA DJOKOVIC

Il torneo Atp Montecarlo 2021 vive oggi il proseguimento del secondo turno: si parte alle ore 11:00 di mercoledì 14 aprile, il programma rallentato dalla pioggia non ha del tutto inficiato un tabellone che prosegue spedito e che oggi ci presenta gli italiani a caccia del pass per gli ottavi. Il match che, ci scuseranno gli altri, si prende le luci della ribalta è quello che oppone Jannik Sinner al numero 1 Atp Novak Djokovic: il serbo è tornato a giocare dopo aver saltato il Miami Open, ha aperto il 2021 vincendo gli Australian Open e ha già fatto il record di settimane in testa al ranking.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021/ Video streaming tv: Berrettini eliminato da Davidovich

Un avversario che, sulla carta, è chiaramente favorito ma se c’è in questo momento un tennista italiano che possa batterlo è certamente Sinner, che al primo turno non ha tremato liberandosi di Ramos-Vinolas (specialista della terra) e ora spera di confermare la finale giocata in Florida. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2021, anche perché Sinner non è l’unico azzurro che sarà impegnato in un tabellone che potrebbe riservare grosse soddisfazioni al nostro movimento.

Diretta Atp Montecarlo 2021/ Caruso Catarina streaming: Musetti eliminato subito

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Dobbiamo ricordare che la diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2021 viene trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque riferirsi al canale Sky Sport Arena (numero 204 del decoder) con incursioni da parte di Sky Sport Uno (201) e approfondimenti da studio garantiti prima e dopo i match. In assenza di un televisore sarà possibile assistere al torneo in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; il sito ufficiale www.montecarlotennismasters.com fornirà invece le informazioni utili sul tabellone, il programma del giorno e della settimana e le statistiche dei giocatori impegnati.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021/ Video streaming tv: Cecchinato e Fabbiano ok!

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021: RISULTATI E CONTESTO

Nella giornata odierna al torneo Atp Montecarlo 2021 sono dunque altri gli italiani che vedremo impegnati: il campione in carica Fabio Fognini torna in campo e sogna uno storico bis, l’avversario di oggi è l’australiano Jordan Thompson che va sicuramente preso con le pinze, ma che certamente sulla terra rossa perde qualcosa rispetto alle superfici dure come il cemento dei tornei americani e non solo. Una bella occasione dunque per il sanremese, che ha invece nel rosso il campo sul quale si esprime meglio; avremo poi impegnato anche Marco Cecchinato, che aveva timbrato una storica semifinale al Roland Garros aprendo la strada a Matteo Berrettini e a tutti gli altri, ma che dopo quell’exploit durato qualche mese si è perso per strada non riuscendo più a confermarsi. Impegno tosto quello contro David Goffin, anche se il belga (tecnicamente uno dei migliori sul circuito) non sembra essere lo stesso che nel 2017 aveva raggiunto la finale del Masters di fine anno. Come detto allora ci sono belle occasioni per tutti, vedremo quello che succederà nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2021…



© RIPRODUZIONE RISERVATA