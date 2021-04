Diretta Atp Montecarlo 2021/ Sinner Ramos-Vinolas streaming video tv, orario (tennis)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021: OGGI TOCCA AI BIG

Prosegue senza soste il torneo Atp Montecarlo 2021: alle ore 11:00 di martedì 13 aprile si inizia a giocare per il completamento del primo turno e l’inizio del secondo, dunque avremo già qualche big che si affaccerà sulla terra rossa del Principato per aprire il suo Masters 1000. Come avevamo già detto nei giorni scorso, questo appuntamento segue a stretto giro di posta il Miami Open (vinto dal sorprendente polacco Hubert Hurkacz) ma a differenza del torneo in Florida sono tornati due dei big three, ovvero Rafa Nadal (che qui ha trionfato 11 volte) e Novak Djokovic. Non solo: oggi toccherà a due italiani che stanno facendo il salto di qualità.

Lorenzo Sonego ha già l’età in cui si può e deve parlare del livello “naturale”, senza che si spendano discorsi relativi alle promesse da mantenere; diverso il discorso per Jannik Sinner, che però chiaramente con i risultati timbrati nell’ultimo anno e mezzo ha dimostrato di potersi giocare qualcosa di grosso già ora, come del resto ha fatto vedere a Miami arrivando in finale. Sarà quindi molto interessante stare a vedere come andranno le cose oggi nella diretta del Atp Montecarlo 2021, aspettando la quale possiamo provare a tracciare qualche tema che verrà toccato.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2021 è affidata ai canali di Sky Sport: soltanto gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire questo appuntamento accedendo al loro decoder, e in assenza di un televisore potranno seguire i match del torneo di tennis anche con il servizio di diretta streaming video, garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go. Sul sito ufficiale www.montecarlotennismasters.com troverete inoltre tutte le informazioni utili sui programmi di giornata e settimana, così come le statistiche relative ai match e ai giocatori impegnati nel Masters 1000.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021: RISULTATI E CONTESTO

Sono quindi due gli italiani che oggi, nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2021, vedremo all’opera per il primo turno. Jannik Sinner non è una testa di serie perché qui ce ne sono soltanto 16, e ha anche pescato malissimo visto che dopo l’incrocio già tostissimo con Albert Ramos-Vinolas, uno specialista della terra rossa, se la vedrebbe con Novak Djokovic che al secondo turno ci è di diritto. Certo su questa superficie il serbo tende a perdere qualcosa, ma resta il numero 1 Atp con tanto di record per settimane in vetta: sulla carta Sinner non dovrebbe vincere, ma appunto la crescita esponenziale fa ben sperare e, comunque, prima c’è appunto un altro match da giocare. Non banale nemmeno l’impegno di Lorenzo Sonego, che incrocia la racchetta con Marton Fucsovics: l’ungherese potrebbe essere equiparato a quelli che un tempo erano conosciuti come “journeymen”, giocatori solidi che ogni tanto hanno grandi risultati pur non facendo mai il salto decisivo. Due partite dunque da seguire con estrema attenzione, per capire se i nostri due giovani possano essere ancora grandi protagonisti del tennis mondiale, anche al Atp Montecarlo 2021…



