Diretta Atp Montecarlo 2021/ Streaming video tv, orario dei match (12 aprile)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021: SECONDA GIORNATA!

Oggi, lunedì 12 aprile, sarà la seconda giornata in compagnia della diretta del torneo Atp Montecarlo 2021, il primo grande evento della ricchissima primavera sulla terra rossa, già cominciata con alcuni tornei di seconda fascia ma che da Montecarlo decolla definitivamente. Si tratta infatti di un Masters 1000, il secondo della stagione dopo quello di Miami, stesso livello dei tornei che nel mese di maggio avranno luogo a Madrid e Roma prima del culmine che sarà naturalmente con il Roland Garros.

La diretta Atp Montecarlo 2021 è cominciata già ieri in una giornata “ibrida” tra la fine delle qualificazioni e il via al tabellone principale e naturalmente oggi siamo ancora alle partite del primo turno del singolare maschile (ricordiamo che a Montecarlo non c’è un corrispondente torneo femminile) e l’inizio delle sfide è fissato per le ore 11.00 di stamattina. L’attesa è grande anche in ottica azzurra: il detentore del torneo Atp Montecarlo è Fabio Fognini, che aveva vinto due anni fa nel Principato, inoltre i recenti risultati di tanti tennisti italiani (su tutti Jannik Sinner ma non solo) ci fanno ben sperare di essere protagonisti sempre nel circuito Atp…

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Atp Montecarlo 2021 sarà su Sky Sport: è ancora l’emittente satellitare ad avere l’esclusiva per il secondo Masters 1000 della stagione, e dunque solo gli abbonati potranno assistere ai vari match sulla terra rossa monegasca. Ricordiamo che, per i clienti, sarà disponibile anche l’alternativa della diretta streaming video: in questo caso basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e installarvi, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go utilizzando i dati del proprio abbonamento.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021: RISULTATI E CONTESTO

La diretta del torneo Atp Montecarlo 2021 entrerà gradualmente nel vivo con il passare dei giorni, dal momento che le migliori teste di serie di questo Masters 1000 al primo turno usufruiscono di un bye (compreso Matteo Berrettini), dunque ad esempio dobbiamo ancora aspettare per vedere in campo Novak Djokovic e Rafael Nadal, che tornano in campo proprio qui a Montecarlo. Questo però non significa che oggi sarà un lunedì interlocutiorio, grazie proprio ai tennisti italiani, che aspettiamo in campo numerosi nelle prossime ore nel Principato. Fra loro non c’è Jannik Sinner, il cui debutto sulla terra rossa del torneo Atp Montecarlo 2021 avverrà solamente domani contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, avversario da non sottovalutare su questa superficie. Abbiamo poi citato Fabio Fognini, che è il detentore in carica del titolo monegasco, il quale comincerà una difficile difesa del trionfo del 2019 affrontando oggi nel primo turno il serbo Miomir Kecmanovic. Tra gli altri italiani sono d’obbligo poi almeno un paio di altre citazioni: Lorenzo Sonego se la dovrà vedere domani con l’ungherese Marton Fucsovics, mentre l’altro giovanissimo astro nascente Lorenzo Musetti avrà oggi un avversario molto difficile, il russo Aslan Karatsev.



