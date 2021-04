Diretta Atp Montecarlo 2021/ Streaming video tv, orario dei match (tennis)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021: INIZIA IL TORNEO

Il torneo Atp Montecarlo 2021 prende ufficialmente il via, con i match di primo turno, alle ore 11:00 di domenica 11 aprile: il grande tennis prosegue con il secondo appuntamento Masters 1000, un torneo che è solo maschile e che si gioca in una delle location più affascinanti dell’intero circuito. Dopo aver assistito al trionfo di Hubert Hurkacz a Miami, con il sogno di Jannik Sinner infranto in finale, torniamo a vivere grandi emozioni: siamo passati nel frattempo sulla terra rossa, per una stagione che culminerà con il Roland Garros il cui programma è stato posticipato a causa del Coronavirus.

A Montecarlo, il campione in carica è un italiano: Fabio Fognini aveva vinto qui nel 2019, l’anno scorso come noto non si è giocato e dunque il sanremese, presente nel tabellone principale, torna nel Principato per difendere il suo titolo. Vedremo come andranno le cose: chiaramente siamo solo al primo turno e i big entreranno in corsa più tardi – godendo del bye – ma già oggi la diretta del torneo Atp Montecarlo 2021 sarà molto interessante e noi non vediamo l’ora di assistervi, per scoprire se arriverà già qualche risultato a sorpresa…

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Atp Montecarlo 2021 sarà su Sky Sport: è ancora l’emittente satellitare ad avere l’esclusiva per il secondo Masters 1000 della stagione, e dunque solo gli abbonati potranno assistere ai vari match sulla terra rossa. Ricordiamo che, per i clienti, sarà disponibile anche l’alternativa della diretta streaming video: in questo caso basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e installarvi, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go utilizzando i dati del proprio abbonamento.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021: RISULTATI E CONTESTO

Al torneo Atp Montecarlo 2021 tornano due dei big three: mancherà Roger Federer, che si è riaffacciato in campo ma che già da qualche anno “snobba” la stagione sulla terra per evitare che la difficoltà del cambio di superficie gli crei qualche acciacco in vista dell’erba, il suo giardino di casa. Novak Djokovic e Rafael Nadal tornano invece alla carica: inevitabile allora che il grado di difficoltà si alzi per chiunque, soprattutto se consideriamo che la terra è il regno di Rafa. Tuttavia si gioca al meglio dei tre set e la distanza più breve può certamente dare adito a sorprese, inoltre la stessa superficie è già foriera di risultati inattesi. La speranza è che gli italiani, che sul rosso solitamente sono maggiormente a loro agio – salvo eccezioni – dicano la loro: a proposito di big tornerà a giocare anche Matteo Berrettini, che ha saltato il Miami Open per qualche noia agli addominali, poi chiaramente ci sarà un Sinner sul quale adesso avranno tutti gli occhi puntati (e questo non è necessariamente un bene) mentre ha ricevuto una wild card Lorenzo Musetti, che ha fatto molto bene in Florida. A completare la pattuglia azzurra che si è iscritta subito al tabellone principale c’è Lorenzo Sonego: il nostro movimento è in crescita e anche al torneo Atp Montecarlo 2021 speriamo che i risultati non manchino, ma staremo a vedere cosa succederà…



