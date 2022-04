DIRETTA ATP MONTECARLO 2022/ Sinner Carreno Busta video streaming tv: i precedenti

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022: SINNER CARRENO BUSTA, I PRECEDENTI

I precedenti di Sinner Carreno Busta, match del secondo turno nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2022, sono appena due ma abbastanza recenti, e comunque entrambi hanno presentato delle partite combattute e quasi epiche. La prima, nel febbraio 2020: uno Jannik Sinner già in crescita, ma certamente non al livello di oggi, aveva dato battaglia nei quarti di Rotterdam (torneo 250 che si gioca indoor) ed era uscito sconfitto per 7-5 3-6 7-6, perdendo il tie break 8-6 e destando grande impressione contro un avversario che, come già accennato, è un veterano del circuito.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022/ Dopo il ko di Fognini avanza Dimitrov

La rivincita di Sinner è arrivata due settimane fa, nel terzo turno del Miami Open: altra superficie dura, ma ovviamente campo scoperto, e qui una straordinaria battaglia nella quale l’altoatesino ha annullato ben cinque match point allo spagnolo, e alla fine si è imposto in rimonta con il punteggio di 5-7 7-5 7-5. Purtroppo per Sinner l’avventura a Key Biscaine si è conclusa con un ritiro ai quarti, dopo pochi game nel match contro Francisco Cerundolo; oggi l’azzurro ritrova Carreno Busta e spera che le cose vadano esattamente come in Florida, ma la superficie del torneo Atp Montecarlo 2022 sicuramente è più consona al gioco dello spagnolo e dunque vedremo come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022/ Cilic elimina Tsonga

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Ricordiamo che la diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2022 è fornita dalla televisione satellitare: gli abbonati avranno accesso in esclusiva ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (rispettivamente ai numeri 201 e 205 del decoder) con la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.montecarlotennismasters.com troverete tutte le informazioni utili sul torneo, come i boxscore aggiornati in tempo reale.

Boris Becker condannato per bancarotta fraudolenta/ Ora rischia 6 anni di carcere

ATP MONTECARLO 2022: C’È SINNER CARRENO BUSTA!

La diretta del torneo Atp Montecarlo 2022 ci consegna mercoledì 13 aprile un’altra intensa giornata di match: siamo ancora nel secondo turno per il torneo Masters 1000 sulla terra rossa del Principato. Alle ore 11:00 scattano le partite: c’è Sinner Carreno Busta, che rappresenta il secondo impegno qui per il nostro Jannik Sinner che, all’esordio, ha avuto qualche problema nel liberarsi di Borna Coric, lasciandogli un secondo set che ha perso in maniera netta ed evidenziando ancora qualche acciacco che potrebbe condizionarlo, specialmente su una superficie come questa.

L’incrocio con Pablo Carreno Busta è naturalmente tosto: lo spagnolo, oltre a essere un veterano del circuito Atp, è anche uno specialista della terra rossa molto più di quanto lo sia Sinner, che certamente predilige altri campi. Sarà una battaglia che comunque l’altoatesino ha certamente le carte per vincere; non resta che vedere come andranno le cose, nel frattempo aspettando la diretta del torneo Atp Montecarlo 2022 possiamo fare qualche altra rapida valutazione sui temi principali della giornata e sugli altri match in programma questo mercoledì.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2022, almeno per noi italiani, il focus è tutto concentrato su Sinner Carreno Busta ma ovviamente ci sono altre sfide da seguire. Intanto quella tra Alexander Zverev, testa di serie numero 2 e che sulla terra ha già dimostrato il suo valore (ma non su questi campi) e Federico Delbonis, perché il vincente affronterebbe eventualmente Sinner e dunque per il giovane azzurro potrebbe arrivare subito un incrocio di tutto rispetto contro Zverev. Nella parte bassa del tabellone ci sono altri match interessanti, perché il torneo Atp Montecarlo 2022 fa registrare l’esordio di parecchi big.

Si va dunque dall’intrigante match tra Andrey Rublev (finalista lo scorso anno) e Alex De Minaur a quello che oppone Diego Schwartzman, altro grande specialista della terra, al journeyman Marton Fucsovics. Ancora, giocherà Hubert Hurkacz che ha fatto buona strada nei Masters 1000 del Nord America anche se non ha difeso il titolo a Miami, e occhio ovviamente a Casper Ruud e soprattutto Carlos Alcaraz, che ha battuto il norvegese al Miami Open diventando il più giovane di sempre a vincere il titolo in Florida, e che oggi se la vede con Sebastian Korda in una sfida tra teenager che promette grande spettacolo, e potrebbe anche essere uno dei primi capitoli di una bella rivalità. Questo però potremo scoprirlo soltanto in futuro…











© RIPRODUZIONE RISERVATA