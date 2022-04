Diretta/ Atp Montecarlo 2022 Musetti Schwartzman streaming video tv: si comincia!

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022: TRA POCO MUSETTI SCHWARTZMAN

Siamo finalmente pronti a vivere le grandi emozioni del torneo Atp Montecarlo 2022. In attesa di vedere gli italiani in campo, possiamo ricordare che Jannik Sinner e Andrey Rublev si sono affrontati due volte in carriera: il dato confortante è quello relativo allo scorso anno, perché nei quarti di finale del torneo di Barcellona (categoria 500) la vittoria se l’era presa un Sinner già in evidente crescita, che aveva addirittura dominato il match con il risultato di 6-2 7-6 (poi aveva perso la semifinale contro Stefanos Tsitsipas). La vittoria di Rublev era invece arrivata agli ottavi di Vienna (categoria 250), ma il match non era terminato.

Sul 2-1 nel primo set l’altoatesino era stato costretto al forfait, situazione del tutto identica a quella vissuta a Miami con Francisco Cerundolo (in quel caso Sinner era durato due giochi in più). Adesso, bisogna dirlo, le premesse sono decisamente diverse rispetto a questi due precedenti, perché nel mondo del tennis la situazione può cambiare radicalmente nel giro di pochi mesi; la nostra speranza come detto è che sia Sinner che Musetti arrivino ai quarti di questo Masters 1000, ma a dirlo sarà il campo. Dunque è finalmente arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che succederà, la diretta del torneo Atp Montecarlo 2022 prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Ricordiamo che la diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2022 è fornita dalla televisione satellitare: gli abbonati avranno accesso in esclusiva ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (rispettivamente ai numeri 201 e 205 del decoder) con la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.montecarlotennismasters.com troverete tutte le informazioni utili sul torneo, come i boxscore aggiornati in tempo reale.

ATP MONTECARLO 2022: SINNER RUBLEV, GLI ALTRI MATCH

Nel presentare la diretta del torneo Atp Montecarlo 2022 abbiamo presentato ovviamente i match di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, e nel fare questo abbiamo anche parlato del potenziale avversario del carrarino nei quarti, che potrebbe essere il campione in carica Stefanos Tsitsipas. Quali sono però gli altri appuntamenti? Per Sinner l’incrocio sarebbe quello con Alexander Zverev – testa di serie numero 2 del tabellone – ma attenzione a Pablo Carreño Busta, che contro l’altoatesino ha avuto due fantastici incroci con una vittoria a testa.

Nella parte alta del tabellone Alejandro Davidovich Fokina non ha più tempo per godersi la grande vittoria su Novak Djokovic: eliminato il numero 1, lo spagnolo incrocia ora la racchetta con David Goffin che sulla terra sa giocare eccome, è in calo da tempo ma resta comunque una bella minaccia. Splendido il derby Usa tra Taylor Fritz, campione a Indian Wells ma meno efficace sul rosso, e Sebastian Korda che ha vinto una battaglia favolosa con Carlos Alcaraz (vincitore di Miami) dicendoci una volta di più quanto possa diventare forte (o ancora più forte). Avremo poi il sempre troppo sottovalutato Casper Ruud contro il veterano Grigor Dimitrov, e ancora Hubert Hurkacz che se la vede con Albert Ramos-Viñolas: match interessanti qui al torneo Atp Montecarlo 2022, vedremo come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

ATP MONTECARLO 2022: SINNER RUBLEV E MUSETTI SCHWARTZMAN!

Alle ore 11:00 di giovedì 14 aprile scatta un nuovo appuntamento con il torneo Atp Montecarlo 2022: si giocano i match del terzo turno – gli ottavi di finale – e ci sono Sinner Rublev e Musetti Schwartzman a tenerci compagnia. L’altoatesino sarà il quarto match di giornata sul campo centrale, dunque verosimilmente lo vedremo nel pomeriggio inoltrato (indicativamente tra le 16:30 e le 17:00, magari oltre) mentre Musetti sul Court des Princes giocherà come secondo match, non prima delle 12:30 e forse qualcosa più avanti. Per entrambi impegni tosti, ma entrambi possono arrivare agli ottavi.

Jannik Sinner per il momento ha avuto un tabellone più abbordabile, da testa di serie, anche se nel primo turno ha avuto qualche problema nel liberarsi di Borna Coric; Lorenzo Musetti invece è stato straordinario nel piegare la resistenza di Félix Auger-Aliassime, testa di serie numero 6 del tabellone di questo Masters 1000 e molto bravo sulla terra, addirittura in due set. Entrambi sognano: possono incrociarsi in semifinale, ma nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2022 bisogna prima fare una considerazione sui potenziali avversari che i due italiani troverebbero ai quarti.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta del torneo Atp Montecarlo 2022, con i nostri due rappresentanti impegnati negli ottavi: Jannik Sinner se la vede con quel Rublev che è stato finalista lo scorso anno e che sulla terra ha già dimostrato valore e potenza. Un match equilibrato che però l’altoatesino può condurre in porto, anche se su questa superficie deve sicuramente crescere e diventare efficace quanto sui campi duri. Potenzialmente un bello spettacolo perchè stiamo parlando di ottimi giocatori che sono destinati a una luminosa carriera (al momento il russo ha chiaramente fatto di più), naturalmente con la speranza di vedere Sinner ai quarti.

Così come Musetti: Schwartzman nel 2020 ha avuto un favoloso finale di stagione raggiungendo la finale a Roma e la semifinale al Roland Garros, a dire il vero l’anno dopo è un po’ calato ma resta un grande specialista della terra rossa. Parte favorito l’argentino, ma Musetti già contro Auger-Aliassime ha fatto vedere che se il suo livello è quello può davvero fare grandi cose, e del resto che fosse un talento in erba era risaputo. Per lui nei quarti del torneo Atp Montecarlo 2022 ci sarebbe Stefanos Tsitsipas: il campione in carica ha già demolito il nostro Fabio Fognini e oggi incrocia la racchetta con Laslo Djere, che invece ha eliminato Lorenzo Sonego.











