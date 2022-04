Diretta Atp Montecarlo 2022/ Sinner Zverev streaming video tv: Jannik nei quarti!

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022: ECCO SINNER ZVEREV!

La diretta del torneo Atp Montecarlo 2022 torna a farci compagnia venerdì 15 aprile (si inizia sempre alle ore 11:00): siamo arrivati ai quarti di finale del Masters 1000 sulla terra del Principato, e avremo Sinner Zverev a dirci se il nostro Jannik Sinner sarà in grado di volare in semifinale. Sarà il terzo match sul campo centrale, ricordando che arrivati a questo punto tutte le partite del singolare si giocheranno sul Rainier III; una sfida interessantissima per un Sinner che ieri è stato straordinario, ha perso il primo set contro Andrey Rublev (che, ricordiamo, qui ha giocato la finale l’anno scorso) ma lo ha demolito nel secondo per poi controllarlo agevolmente nel terzo.

Una vittoria di valore, sia psicologico che tecnico, contro un avversario che per caratteristiche dà ancora fastidio all’azzurro; ieri nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2022 non è stato così, ma ora chiaramente l’asticella si alza. Vedremo, potendo anche aggiungere che in caso di semifinale il rivale del nostro Sinner, unico italiano rimasto in corsa al Montecarlo 2022, sarà uno tra Diego Schwartzman e Stefanos Tsitsipas: il greco è particolarmente indigesto all’azzurro, oltre a essere il campione in carica del Masters 1000 su terra rossa del Principato.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE SINNER ZVEREV

Ricordiamo che la diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2022 è fornita dalla televisione satellitare: gli abbonati avranno accesso in esclusiva ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (rispettivamente ai numeri 201 e 205 del decoder) con la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.montecarlotennismasters.com troverete tutte le informazioni utili sul torneo, come i boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022 SINNER ZVEREV: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque a grandi passi alla diretta del torneo Atp Montecarlo 2022, e di Sinner Zverev: l’altoatesino punta un altro grande risultato in carriera, volendo anche riscattare la campagna dei Masters 1000 nel Nord America (Indian Wells e Miami) nei quali verosimilmente avrebbe potuto fare qualcosa di importante, ma è stato frenato da una forma influenzale (in California) e poi dalle vesciche a Key Biscaine. Anche per questo c’erano dubbi sulla sua tenuta fisica, ma Sinner dopo aver sofferto effettivamente contro Borna Coric ha elevato il suo livello di gioco; la speranza è che sia a posto dal punto di vista della condizione, così che possa davvero giocarsela ad armi pari contro uno Zverev che di Masters 1000 ne ha già messi in bacheca, è il numero 3 Atp e sulla terra ha già dimostrato di valere parecchio.

Detto del potenziale avversario di Sinner in semifinale, i due quarti del Atp Montecarlo 2022 nella parte alta del tabellone sono Davidovich Fokina Fritz e Dimitrov Hurkacz: conferma per il polacco su alti livelli, ritorno in grande stile del bulgaro che sulla terra ha sempre saputo giocare, poi occhio a Davidovich che, come si ricordava, ha eliminato il numero 1 Novak Djokovic (comunque lontano dalle sue vette) e Taylor Fritz che dopo aver vinto Indian Wells, e mostrato grande qualità e competitività su superfici dure, vuole salire di colpi anche sul rosso, e per il momento diremmo che ci sta riuscendo piuttosto bene. L’attenzione però sarà concentrata in particolar modo su Sinner Zverev…











