Diretta Atp Montecarlo 2022/ Sonego Ivashka streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022: SONEGO-IVASHKA E MUSETTI-BENOIT PAIRE!

Alle ore 11:00 di martedì 12 aprile la diretta del torneo Atp Montecarlo 2022 tornerà a farci compagnia. Oggi è il giorno in cui Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti fanno il loro esordio nel Masters 1000 sulla terra rossa del Principato: si tratta di impegni diversi per i due giocatori, non solo perché Sonego è testa di serie (numero 16) ma anche perché Musetti deve affrontare un giocatore esperto come Benoit Paire, che su questi campi ha certamente la qualità per fare una partita di attacco e ha anche una forte personalità, cosa che in appuntamenti del genere non guasta. Tradotto: per il giovane Musetti l’impegno potrebbe essere complicato, ma staremo a vedere.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022/ Cilic elimina Tsonga

Per quanto riguarda invece Sonego, il piemontese ha come avversario Ilya Ivashka: certamente il nostro rappresentante non ha ancora l’aura del grande giocatore che incute timore reverenziale agli avversari (come si potrebbe dire oggi di Berrettini o magari anche Sinner), ma non c’è dubbio alcuno che sia lui il grande favorito per portare a casa la vittoria nel match odierno. Come sempre sarà il campo a dare le sue risposte; per il momento noi possiamo limitarci a dire che nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2022 sia Sonego che Musetti hanno possibilità di superare il turno e procedere nel tabellone del Masters 1000, che ora andremo ad analizzare.

Boris Becker condannato per bancarotta fraudolenta/ Ora rischia 6 anni di carcere

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

La diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2022 sarà trasmessa da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis: trovate i due canali ai numeri 201 e 205 della televisione satellitare, e dunque l’appuntamento sarà riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma Sky. Qualora non possiate mettervi davanti a un televisore potrete sempre avvalervi della diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – mentre possiamo ricordare che le informazioni utili saranno liberamente consultabili su www.montecarlotennismasters.com, il sito ufficiale che fornisce i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Alcaraz Ruud (risultato finale 2-0): lo spagnolo ha vinto il Miami Open 2022

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo parlato di Sonego e Musetti nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2022, ma adesso bisogna anche parlare del grande ritorno di Novak Djokovic: il serbo ha mancato ogni singolo appuntamento di rilievo in questo inizio di anno solare, e le ragioni le conosciamo. Forse ci siamo abituati a un tennis senza Big Three? Possibile, ma è anche vero che gli straordinari risultati di Rafa Nadal agli Australian Open e Indian Wells e la vicenda legata a Djokovic e la “battaglia” sui vaccini ci hanno comunque tenuto compagnia lasciando intendere che la grande epoca dei fenomeni non è ancora conclusa.

Djokovic qui se la dovrà vedere con Alejandro Davidovich Fokina, lo spagnolo che sta crescendo anche se per il momento non è ancora riuscito a fare il grande salto di qualità; sulla terra rossa però il classe ’99 potrebbe rappresentare una minaccia anche per il numero 1 Atp, senza contare il fatto che, per l’appunto e come abbiamo già detto, Djokovic non gioca da tempo e, se anche rispetto all’inizio della carriera ha fatto lo step anche sulla terra (l’anno scorso ha vinto per la seconda volta il Roland Garros), potrebbe andare in difficoltà in questo suo esordio al torneo Atp Montecarlo 2022, che come noto arriva al secondo turno visto che le migliori teste di serie godono del bye.











© RIPRODUZIONE RISERVATA