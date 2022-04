Diretta Atp Montecarlo 2022/ Streaming video tv: le semifinali (oggi 16 aprile)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022: FOKINA-DIMITROV E TSITSIPAS-ZVEREV

Sabato di grande tennis oggi, 16 aprile 2022, grazie alla diretta del torneo Atp Montecarlo 2022, che ci proporrà nelle prossime ore le due semifinali del prestigioso Masters 1000 che come da tradizione apre la stagione dei grandi tornei sulla terra rossa, che avrà poi anche gli Internazionali d’Italia a Roma fra le sue tappe principali. Sul campo centrale intitolato a Ranieri III il programma avrà inizio oggi alle ore 13.30 con la prima semifinale che era a dir poco imprevedibile ad inizio settimana, dal momento che metterà di fronte due giocatori non compresi fra le teste di serie, cioè lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il bulgaro Grigor Dimitrov.

DIRETTA ITALIA FRANCIA/ BJK Cup 2022 video streaming tv: i numeri di Camila Giorgi

Certo, gli intenditori di tennis potrebbero far notare che Alejandro Davidovich Fokina già l’anno scorso arrivò ai quarti di finale a Montecarlo (e poi anche al Roland Garros), quindi sulla terra rossa è avversario ostico per chiunque; quanto a Grigor Dimitrov, in carriera il bulgaro ha vinto pure un Master di fine anno; tuttavia, è chiaro che la semifinale sia a dir poco inattesa. Come minimo era imprevedibile che entrambi ci arrivassero. L’altra semifinale vede contrapposti Tsitsipas-Zverev. Adesso però ci siamo, allora andiamo a scoprire come seguire nel migliore dei modi la diretta del torneo Atp Montecarlo 2022 nel giorno delle semifinali.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022/ Sinner Zverev (1-2) video streaming tv: beffardo ko!

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE SEMIFINALI

Ricordiamo che la diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2022 è fornita dalla televisione satellitare: gli abbonati avranno accesso in esclusiva ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (rispettivamente ai numeri 201 e 205 del decoder) con la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.montecarlotennismasters.com troverete tutte le informazioni utili sul torneo, come i boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA/ Italia Francia (risultato 2-0) BJK 2022: vittorie per Paolini e Giorgi!

DIRETTA ATP MONTECARLO 2022: RISULTATO E CONTESTO

In attesa di scoprire cosa ci riserverà oggi la diretta Atp Montecarlo 2022, naturalmente c’è curiosità per scoprire cosa possa fare Grigor Dimitrov, che nel 2017 grazie alle vittorie a Cincinnati e alle Atp Finals sembrava lanciato nel ruolo di “quarto incomodo” dietro ai tre big Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Inseguito però tutto è cambiato: basterebbe dire che dal 2018 in poi il bulgaro non ha più vinto nemmeno un torneo nel circuito Atp, anzi l’unica finale è quella raggiunta a Rotterdam proprio a febbraio 2018. Sono passati oltre quattro anni, con rari sprazzi (su tutti le semifinali degli Us Open 2019) e tante delusioni. Chissà se Montecarlo sarà un fuoco di paglia oppure possa diventare la base per una rinascita.

Alejandro Davidovich Fokina invece ha un certo feeling con Montecarlo: l’anno scorso i quarti raggiunti nel Principato furono il primo acuto dello spagnolo di origini russo-ebraiche che poi sarebbe arrivato ai quarti di finale pure al Roland Garros. Su superfici diverse dalla terra rossa tuttavia sono arrivate solamente delusioni, però adesso arrivano le settimane migliori dell’anno per Alejandro Davidovich Fokina, che ne ha subito approfittato. Battere Novak Djokovic è sempre motivo d’orgoglio, inoltre contro Dimitrov c’è il ricordo della vittoria a Roma 2021, naturalmente sulla terra: cosa potrà succedere oggi?











© RIPRODUZIONE RISERVATA