Diretta Atp Montecarlo 2023/ Sinner Hurkacz streaming video tv: partite al via!

DIRETTA ATP MONTECARLO 2023: MATCH AL VIA CON SINNER HRUKACZ!

La diretta del torneo Atp Montecarlo 2023 sta per consegnarci il quadro degli ottavi di finale. Sinner Hurkacz si gioca per la quarta volta in un contesto Atp: il polacco conduce pe due vittorie a una e ovviamente la sconfitta più dolorosa per il nostro Jannik Sinner è quella della finale al Miami Open, due anni fa. Hubert Hurkacz si era imposto per 7-6 6-4: per l’altoatesino sarebbe stato un titolo Masters 1000 a sorpresa, ma a dirla tutta anche il polacco alla vigilia del torneo non godeva certo dei favori del pronostico. Sinner si è poi preso la rivincita alle Atp Finals di Torino, quando ha schiantato Hurkacz per 6-2 6-2 ma, essendo subentrato a Matteo Berrettini, non è poi riuscito a conquistare il pass per la semifinale (anche perché ha perso contro Daniil Medvedev).

Infine, a Dubai nel 2022, il polacco ha nuovamente battuto l’azzurro: risultato 6-3 6-3 nei quarti. Va detto che tutti questi match sono stati disputati su superficie dura: questo sarà il primo incrocio tra Sinner e Hurkacz sulla terra rossa, nessuno dei due è troppo avvezzo a questi campi e allora potrebbe venirne fuori una partita a sorpresa, con la speranza ovviamente che sia l’italiano a qualificarsi per i quarti. Adesso noi però dobbiamo davvero metterci comodi e lasciare la parola ai protagonisti di questo Masters 1000: ci siamo davvero, la diretta del torneo Atp Montecarlo 2023 per gli ottavi di finale sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2023 è prevista sui canali della televisione satellitare: nello specifico l’appuntamento è su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) che da poco tempo è diventato tematico, ma anche su Sky Sport Uno (201) con la divisione di cui tenere conto soprattutto nei primi giorni, quando ovviamente sarà necessario giocare in contemporanea. Come di consueto gli abbonati potranno assistere ai match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ATP MONTECARLO 2023: MUSETTI DJOKOVIC, IL PRECEDENTE

Nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2023 torna Musetti Djokovic: l’episodio rimasto impresso nella mente degli appassionati è quello degli ottavi al Roland Garros 2023. Novak Djokovic, testa di serie numero 1 e che avrebbe poi vinto il titolo, sfidava un Lorenzo Musetti ancora teenager di belle speranze, che però agli Open di Francia aveva eliminato David Goffin in tre set e poi Marco Cecchinato al quinto. Agli ottavi dunque l’incrocio con il pluricampione: ebbene, clamorosamente il carrarese Musetti si era portato in vantaggio per due set a zero vincendo i due tie break. Sembrava potesse essere una giornata epocale per l’Italia e il tennis Atp in generale, invece Djokovic era risalito e si era preso gli altri due parziali con il punteggio di 6-1 6-0.

Musetti era crollato, mentalmente prima che sul piano tecnico/tattico: era finito sotto 0-4 nel quinto set, e a quel punto aveva addirittura dato forfait. La cosa non era stata presa bene dall’opinione pubblica: si era detto che l’azzurro non avesse saputo accettare la sconfitta e che dunque avesse preferito uscire prima dal campo, non concedendo a Djokovic l’onore della vittoria “ufficiale”. Sono passati due anni da quell’episodio, siamo ancora sulla terra rossa ma è quella del torneo Atp Montecarlo 2023: è sempre un ottavo di finale ma sulla distanza dei tre set, vedremo come andranno le cose in campo… (agg. di Claudio Franceschini)

ATP MONTECARLO 2023: MUSETTI DJOKOVIC E SINNER HURKACZ!

Grande giornata al torneo Atp Montecarlo 2023: a partire dalle ore 11:00 di giovedì 13 aprile infatti vanno in scena i match validi per gli ottavi di finale. Ci avviciniamo dunque alle ultime battute del Masters 1000, che naturalmente si concluderà domenica con la finale: intanto possiamo dire che Musetti Dkokovic e Sinner Hurkacz sono i due match da seguire perché potrebbero condurre i nostri giocatori, entrambi dominanti ieri, ai quarti del torneo Atp Montecarlo 2023. Attenzione poi: in caso di vittoria oggi, Musetti e Sinner si affronterebbero in un derby tutto italiano che per il carrarese sarebbe il secondo.

Infatti Lorenzo Musetti ha schiantato Luca Nardi con un incredibile 6-0 6-0 in meno di un’ora; per quanto riguarda Jannik Sinner, l’esordio nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2023 è arrivato al secondo turno grazie al bye, anche per lui 6-0 nel primo set e poi Diego Schwartzman si è ritirato. Ora l’altoatesino ritrova Hubert Hurkacz che due anni fa gli aveva tolto il titolo a Miami, battendolo in finale; Jannik si è poi vendicato poco dopo, ma questa negli ottavi del torneo Atp Montecarlo 2023 è un’occasione davvero ghiotta per avvicinare quello che sarebbe il primo trofeo Masters 1000 in carriera.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2023: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando alla diretta del torneo Atp Montecarlo 2023: in campo torna anche Stefanos Tsitsipas, che è il bicampione in carica ma che in questa edizione abbiamo visto all’opera soltanto per 21 minuti. Essendo testa di serie numero 2, il greco ha ovviamente saltato il primo turno e poi ha fatto il suo esordio contro Benjamin Bonzi. Ebbene: il francese ha alzato bandiera bianca sul 4-1 in suo sfavore, dunque Tsitsipas è volato agli ottavi senza praticamente aver allacciato le scarpe.

Una condizione simile a quella di Sinner, ma un tabellone che sulla carta potrebbe essere più abbordabile: tuttavia, il numero 2 del torneo Atp Montecarlo 2023 oggi dovrà già stare attento, perché il match che affronta è contro il cileno Nicolas Jarry che sulla terra rossa sa il fatto suo. Nei quarti poi Tsitsipas potrebbe giocare contro il sempre sorprendente Jiri Lehecka, che ha fatto fuori in due set il veterano Grigor Dimitrov: staremo a vedere come andranno le cose…











