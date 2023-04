DIRETTA ATP MONTECARLO 2023/ Video streaming tv: Lorenzo Musetti ci riprova!

DIRETTA ATP MONTECARLO 2023: L’ANNO SCORSO

In avvicinamento alla diretta del torneo Atp Montecarlo 2023, parliamo ancora dei tennisti italiani che saranno in campo oggi per il primo turno. Luca Nardi è arrivato nel tabellone principale dalle qualificazioni ed è un traguardo importante per il tennista nato a Pesaro il 6 agosto 2003, mentre Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti avevano partecipato al Masters 1000 del Principato anche nella scorsa stagione. Sonego era la testa di serie numero 16 e al primo turno ebbe la meglio contro il bielorusso Ivashka, ma poi il tennista torinese dovette arrendersi al secondo turno, sconfitto dal serbo Djere.

Più soddisfacente fu il cammino di Musetti, che pur non essendo tra le teste di serie raggiunse il terzo turno eliminando prima il francese Paire e successivamente il canadese Auger-Aliassime, un colpaccio di notevole qualità al secondo turno. La corsa di Musetti sarebbe poi terminata al terzo turno di Montecarlo, sconfitto da un altro nome illustre, cioè l’argentino Schwartzman. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2023 è prevista sui canali della televisione satellitare: nello specifico l’appuntamento è su Sky Sport Tennis (numero 205), ma anche su Sky Sport Uno (201). Come di consueto gli abbonati potranno assistere anche in diretta streaming video al torneo Atp Montecarlo 2023, senza costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ATP MONTECARLO 2023: IN CAMPO ALTRI ITALIANI!

La diretta del torneo Atp Montecarlo 2023 ci farà compagnia naturalmente anche oggi, martedì 11 aprile, sempre a partire dalle ore 11.00 del mattino. La stagione del tennis sulla terra rossa entra nel vivo questa settimana e Montecarlo, con il suo prestigioso torneo Masters 1000, segna l’inizio del classico tour de force che, passando attraverso Madrid e Roma (altri due Masters 1000) sfocerà nel secondo appuntamento stagionale con il Grande Slam, cioè naturalmente il Roland Garros. La terra è da sempre una superficie gradita a noi italiani, speriamo allora di toglierci soddisfazioni, possibilmente già da questa settimana.

La diretta del torneo ATP Montecarlo 2023, ad essere pignoli, ci porta in Francia, dal momento che il Monte Carlo Country Club sorge al di là del confine del piccolo Principato di Monaco, nel comune francese di Roquebrune-Cap Martin, ambientazione comunque affascinante perché in riva al mare e anche vicinissima all’Italia, da dove molti tifosi per esempio arrivarono per salutare il trionfo di Fabio Fognini nel 2019, seguito dalle due vittorie consecutive di Stefanos Tsitsipas nel 2021 e 2022, dopo lo stop per Covid del 2020. Tutto questo premesso, andiamo allora adesso a scoprire che cosa ci potrebbe offrire oggi la diretta del torneo Atp Montecarlo 2023.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2023: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo a una nuova giornata nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2023. A differenza di altri Masters 1000, a Montecarlo i giorni, nella parte iniziale della settimana, non sono strettamente dedicati a un singolo turno: oggi, martedì 11 aprile, infatti ci saranno alcuni incontri ancora validi per il primo turno ed altri match con i quali invece si aprirà già il secondo turno, che sarà quello del debutto per le prime otto teste di serie (tra i quali il nostro Jannik Sinner), che sono stati gli unici ad usufruire di un bye al primo turno.

Oggi in ogni caso sarà un martedì intenso anche per quanto riguarda il primo turno della diretta del torneo Atp Montecarlo 2023, perché ad esempio giocherà Alexander Zverev, che dopo il grave infortunio dell’anno scorso ha perso posizioni, ma sono attesi in campo anche gli ultimi tre italiani impegnati nel primo turno. Lorenzo Sonego ha ricevuto una wild-card e debutterà contro il francese Ugo Humbert; Lorenzo Musetti invece è la testa di serie numero 16 e dovrà vedersela con il serbo Miomir Kecmanović; infine Luca Nardi è stato bravissimo nelle qualificazioni e adesso potrebbe approfittare di un abbinamento fortunato, contro la wild-card monegasca Valentin Vacherot.











