Diretta Atp Montecarlo 2024/ Nardi Auger, Arnaldi Nagal streaming video tv: primo turno! (oggi 8 aprile)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2024: OGGI NARDI E ARNALDI!

Prosegue oggi lunedì 8 aprile la diretta del torneo Atp Montecarlo 2024: siamo ancora nel primo turno, i match prendono il via alle ore 11:00 e in questo appuntamento del circuito Masters 1000 avremo anche gli italiani in campo. In particolare, oggi sono due: inizia subito sul campo centrale Luca Nardi, impegnato in un match particolarmente ostico anche se Félix Auger-Aliassime è certamente in calo rispetto a qualche anno fa. La seconda sfida sul Court des Princes sarà invece quella tra Matteo Arnaldi e Sumit Nagal: il sanremese avrebbe dovuto incrociare Emil Rusuuvuori e sarebbe stata una partita più tosta, ma il finlandese ha dato forfait aprendo le porte del tabellone principale al lucky loser indiano.

Possiamo già dire che il sorteggio direbbe poi male ai due azzurri: in un eventuale secondo turno infatti Nardi dovrebbe sfidare Carlos Alcaraz, uno dei grandi favoriti per la vittoria del torneo Atp Montecarlo 2024, mentre per Arnaldi ci sarebbe Holger Rune, finalista dello scorso anno anche se lui pure si deve leggermente ritrovare. Scopriremo tutto tra poco quando per il torneo Atp Montecarlo 2024 inizierà la diretta dei match, anche perché ci sono tante altre sfide che ci faranno compagnia e dunque, più che giustamente, bisogna fare un quadro approfondito della giornata di lunedì per il primo turno del Masters 1000.

ATP MONTECARLO 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2024 è in esclusiva sulla televisione satellitare: come sempre il circuito Masters 1000 è appannaggio di Sky Sport e sono principalmente due i canali che si occuperanno di trasmettere i match. Avremo infatti Sky Sport Tennis, il canale dedicato al numero 205 del decoder, e Sky Sport Uno che trovate invece al 201; soprattutto, sarà importante lo “switch” nei primi giorni del torneo, quando alcuni match sono in contemporanea. In assenza di un televisore sarà poi possibile seguire la giornata del torneo Atp Montecarlo 2024 in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2024: RISULTATI E CONTESTO

La diretta del torneo Atp Montecarlo 2024 ci consegna dunque altri match del primo turno: va ricordato che, trattandosi di un Masters 1000, le principali teste di serie entrano in scena al secondo turno e, per esempio, Jannik Sinner sarà in campo solo mercoledì perché il suo avversario (uno tra Alejandro Davidovich Fokina e Sebastian Korda) sarà noto solo domani. Dicevamo però dei match di oggi: tra i giocatori da osservare abbiamo certamente Grigor Dimitrov, il bulgaro che ha raggiunto la finale a Miami (battuto appunto da Sinner) e che oggi affronta il tennista locale Valentin Vacherot, numero 138 del ranking Atp e già contento di essere nel tabellone principale.

Torna in campo anche Stefanos Tsitsipas, che a proposito di giocatori che si stanno perdendo per strada rappresenta forse una bella delusione in epoca recente: il greco, già finalista Slam, è già fuori dalla Top Ten che ha stretto a lungo e sinceramente non ci sorprenderemmo se oggi dovesse cedere il passo a Laslo Djere che tra l’altro, è giusto ricordarlo, per due volte ha incrociato italiani nelle finali del Sardegna Open, consecutivamente, battendo Marco Cecchinato e poi perdendo contro Lorenzo Sonego. Da seguire sicuramente, nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2024, Francisco Cerundolo che sulla terra può fare ottime cose: il primo avversario dell’argentino però non è scontato, si tratta del tedesco Daniel Altmaier.











