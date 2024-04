Diretta Atp Montecarlo 2024/ Sonego Auger streaming video tv: secondo e terzo turno! (oggi 10 aprile)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2024: ECCO SINNER E SONEGO!

Eccoci arrivati ad un’altra intensa giornata del torneo Atp Montecarlo 2024: come sempre, anche mercoledì 10 aprile i match del torneo Masters 1000 di tennis prendono il via alle ore 11:00, siamo sulla terra rossa del Principato e ancora al secondo turno, anche se già oggi cominceranno le sfide di un terzo turno che, pioggia permettendo (arrivata già ieri) si concluderanno domani. Oggi è il giorno dell’esordio di Jannik Sinner, fresco vincitore del Miami Open e di cui parliamo a parte; anche quello di Lorenzo Sonego, entrato in tabellone da lucky loser dopo che Carlos Alcaraz, ovviamente uno dei grandi favoriti, ha dato forfait, e che dunque ha una bella occasione.

Traiamo spunto dalle prime sfide dei due italiani per dire che il programma in questo momento segue un tabellone “alternato”: Sinner infatti è nella parte bassa e Sonego in quella alta, il piemontese dunque può rimettersi in gioco nel tabellone principale del torneo Atp Montecarlo 2024 ma per lui l’esordio non sarà semplice perchè affronta Félix Auger-Aliassime, che sulla terra ci sa fare e al primo turno ha demolito il nostro Luca Nardi. Adesso proviamo a dare uno sguardo più approfondito a quanto ci attende oggi nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2024.

ATP MONTECARLO 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE I MATCH DEL 10 APRILE

Ancora una volta diciamo che il torneo Atp Montecarlo 2024 è garantito in diretta tv dalla televisione satellitare, e che dunque sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento: sono due i canali che trasmetteranno i match, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno che trovate ai numeri 205 e 201 del vostro decoder, come sempre con l’alternativa – sempre per i clienti – della diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2024: RISULTATI E CONTESTO

Secondo turno al torneo Atp Montecarlo 2024, certamente anche con qualche rimpianto per i giocatori italiani: avrebbe potuto fare strada Matteo Arnaldi, che però nel suo esordio di lunedì si è fatto rimontare e battere dal sorprendente indiano Sumit Nagal. Sarà lui adesso a vedersela con Holger Rune, finalista della passata edizione e che si deve certamente riprendere da un periodo in cui non è stato particolarmente brillante; lo stesso si può dire del campione in carica Andrey Rublev, che il suo esordio nella difesa del titolo lo fa contro Alexey Popyrin.

Tra i big possiamo certamente citare anche Alex De Minaur, in grande crescita: per l’australiano ostacolo Tallon Griekspoor. L’olandese, che al Miami Open era vicino ad eliminare Sinner prima che ci si mettesse la pioggia, sulla terra non è così performante ma comunque può dire la sua; De Minaur però ha schiantato Stan Wawrinka (campione dieci anni fa a Montecarlo) e appare in forma. Da seguire il match tra Francisco Cerundolo e Karen Khachanov, poi occhio all’esordio di Casper Ruud che sul rosso ha i numeri per fare ottimi risultati, il suo avversario sarà il cileno Alejandro Tabilo.











