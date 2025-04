DIRETTA ATP MONTECARLO 2025: SI COMINCIA!

Finalmente la diretta Atp Montecarlo 2025 comincia, con i suoi ottavi di finale: abbiamo citato Daniel Altmaier e c’è un momento nel quale il tedesco ha fatto parlare di sé, purtroppo a scapito del nostro Jannik Sinner. Era il Roland Garros di due anni fa: Sinner naturalmente non era ancora il numero 1 Atp e non era a questi livelli di semi-intoccabilità, ma si presentava agli Open di Francia con la testa di serie numero 8 e aveva aperto il 2023 vincendo il titolo a Montpellier e raggiungendo le finali a Rotterdam e Miami, sconfitto in entrambi casi da Daniil Medvedev che poi avrebbe imparato a domare.

In quel Roland Garros Altmaier, numero 79 della classifica mondiale, aveva battuto nettamente Marc-Andrea Husler e aveva incrociato Sinner al secondo turno: l’altoatesino aveva lasciato appena sei giochi ad Alexandre Muller e l’esito del match contro il tedesco appariva scontato. Invece, clamorosamente, era finita 7-6 6-7 1-6 7-6 7-5 in favore di Altmaier: non era bastato a Sinner andare avanti 1-0 e poi 2-1 per avere la meglio. Una sconfitta dolorosa, che presumibilmente oggi non si ripeterebbe più; invece Carlos Alcaraz, che a volte soffre di crolli prestazionali in campo, deve stare molto attento; dunque mettiamoci comodi perché ci siamo davvero, la diretta Atp Montecarlo 2025 prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

ATP MONTECARLO 2025: OTTAVI IN PROGRAMMA!

Dalle ore 11:00 di giovedì 10 aprile la diretta Atp Montecarlo 2025 torna a farci compagnia, e ci presenta gli ottavi di finale: da questo momento i giocatori ancora in corsa per il titolo giocano ogni giorno, il focus per l’Italia è sul derby Berrettini Musetti che ha uno spazio dedicato e allora qui possiamo sicuramente parlare di altri due match. Il primo è quello tra Nuno Borges e Stefanos Tsitsipas: il vincente sarà l’avversario dell’azzurro che si qualificherà ai quarti, hype aumentato dal fatto che il greco sia il campione in carica e abbia vinto tre delle ultime quattro edizioni del Masters 1000 nel Principato, quindi certamente un rivale scomodissimo per Berrettini o Musetti.

Il secondo match di interesse nella diretta Atp Montecarlo 2025 vede impegnato Carlos Alcaraz, che cerca il primo sigillo qui e ieri ha demolito Francisco Cerundolo, lasciandogli un solo game dopo aver perso il primo set dimostrando quindi di dover ancora carburare, e togliersi di dosso qualche tossina data da risultati non all’altezza del suo valore. Avversario di Alcaraz sarà Daniel Altmaier, che ha vinto la battaglia con Richard Gasquet: il tedesco naturalmente non è sui livelli di Alcaraz ma attenzione, è uno di quei tennisti che possono essere molto pericolosi se imbroccano la settimana giusta.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2025: DUE GRANDI MINACCE

Nella diretta Atp Montecarlo 2025 bisogna considerare altri due giocatori che possono arrivare in fondo: il primo è certamente Alejandro Tabilo, che incredibilmente ha battuto Novak Djokovic per la seconda volta in due incroci. L‘anno scorso, sempre sulla terra, il cileno aveva firmato il grande colpo a Roma: il cileno aveva poi raggiunto la semifinale, vinto il primo set (6-1) e perso il secondo al tie break contro Alexander Zverev, prima di cedere. Oggi va osservato con grande attenzione: giocherà contro Grigor Dimitrov e si appresta a essere un match di grande interesse, anche per la presenza del bulgaro.

Sulla terra rossa forse Jack Draper perde qualcosa, ma non possiamo non citarlo: la grande vittoria a Indian Wells, primo Masters 1000 in carriera, gli ha spalancato le porte della Top Ten facendolo anche diventare il numero uno britannico, già l’anno scorso Draper si era imposto a Stoccarda (su Matteo Berrettini) e Vienna e certamente farà ancora parlare di sé aspettando la costanza negli Slam, intanto però attenzione perché oggi nella diretta Atp Montecarlo 2025 troverà Alejandro Davidovich Fokina, che nel Principato ha raccolto il miglior risultato in carriera centrando la finale nel 2022, eliminando Djokovic (che era numero 1), Taylor Fritz e Dimitrov prima di perdere contro Stefanos Tsitsipas.