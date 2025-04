DIRETTA ATP MONTECARLO 2025: TOCCA A COBOLLI E SONEGO!

Nella diretta Atp Montecarlo 2025 proseguono i match del primo turno, martedì 8 aprile saremo in campo dalle ore 11:00 per quello che è il primo Masters 1000 sulla terra rossa, un apripista di una “sezione” stagionale che avrà il suo punto focale nel Roland Garros, e naturalmente nel ritorno di Jannik Sinner dopo la squalifica.

Oggi invece sono due gli italiani protagonisti, con particolare focus su Flavio Cobolli: il romano infatti è riuscito a vincere il primo titolo Atp in carriera, a Bucarest ha battuto Sebastian Baez in una giornata importante per l’Italia, visto che anche Luciano Darderi si è laureato campione a Marrakech.

Per Cobolli dunque la diretta Atp Montecarlo 2025 rappresenta la possibilità di conferma, anche senon è tra i favoriti per il titolo; sia come sia, il primo turno lo vede impegnato contro Dusan Lajovic, esperto serbo che può metterlo in difficoltà anche se la superficie parla a favore di Cobolli. Anche per Lorenzo Sonego il match non è scontato, anche perché il piemontese è in un periodo non troppo semplice: per lui comunque l’avversario sarà Pedro Martinez, altro giocatore abituato al rosso. Staremo a vedere cosa succederà in campo…

COME VEDERE LA DIRETTA ATP MONTECARLO 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per seguire la diretta Atp Montecarlo 2025 bisognerà essere abbonati alla televisione satellitare, con diretta streaming video disponibile grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2025: GIORNATA IMPORTANTE

Sarà già una giornata importante quella con la diretta Atp Montecarlo 2025: aspettiamo i big, ma intanto avremo l’esordio di Holger Rune che in qualche modo sembra essersi ritrovato dopo stagioni complicate, il giovane danese ambisce a grandi titoli e sulla terra rossa ha già dimostrato di saper giocare.

La sua prima sfida in questo Masters 1000 sarà contro il portoghese Nuno Borges: attenzione perché certamente Rune può arrivare in fondo, lo stesso si può dire di Grigor Dimitrov che a Miami ha centrato una semifinale (dopo la finale del 2024) ma contro Nicolas Jarry ha un match tutt’altro che abbordabile.

Tra le potenziali sorprese, ecco in campo i due giocatori battuti dagli italiani domenica: Sebastian Baez certamente può fare bene nella diretta Atp Montecarlo 2025, vista la superficie, e sfida un Tomas Machac più avvezzo a campi duri, che è poi lo stesso discorso che si potrebbe fare per Tallon Griekspoor che, proprio per questo, sembra avere qualcosa in meno rispetto ad Arthur Fils, almeno in partenza.

Da vedere anche il match generazionale tra Roberto Bautista Agut e Brandon Nakashima, infine l’altro argentino Tomas Martin Etcheverry che oggi se la deve vedere con l’istrionico Corentin Moutet.