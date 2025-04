DIRETTA ATP MONTECARLO 2025: SI COMINCIA!

Tutto pronto per Davidovich Fokina Popyrin, il primo quarto di finale nel torneo Atp Montecarlo 2025: sicuramente un match a sorpresa e poco pronosticabile, che si è generato soprattutto in virtù delle vittorie dello spagnolo su Ben Shelton, al primo turno, e dell’australiano contro Casper Ruud agli ottavi, ma come già detto più volte Alejandro Davidovich Fokina ha giocato la finale qui, tre anni fa, e ha sempre avuto un bel feeling con la terra rossa del Principato.

La particolarità di questa partita è che i due giocatori hanno origine russa, da parte di entrambi i genitori, ma sono comunque nati nei Paesi che ora rappresentano; c’è invece una curiosità legata a Popyrin, ovvero quella di essere imbattuto nelle finali Atp disputate. Sono appena tre, ma tra queste compare il Masters 1000 di Montréal vinto a sorpresa lo scorso anno; inoltre, nel 2023, l’australiano aveva battuto Stan Wawrinka nella finale di Umago, proprio sulla terra. Arrivare in semifinale sarebbe un ottimo risultato per entrambi, e poi eventualmente ci sarebbe una bellissima quanto complicata sfida con Carlos Alcaraz; questo sempre se lo spagnolo riuscirà ad avere ragione di un Arthur Fils che minaccia di battagliare fino all’ultimo punto, scopriremo tutto nel corso della giornata dedicata al torneo Atp Montecarlo 2025 perché finalmente si va in campo! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE IL TORNEO ATP MONTECARLO 2025 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

ECCO I QUARTI!

L’appuntamento odierno con la diretta Atp Montecarlo 2025 ci porta verso i quarti di finale, che si giocano appunto venerdì 11 aprile: il Principato accoglie dunque una ideale Final Eight tra i giocatori rimasti in corsa per il titolo Masters 1000, oggi avremo in campo anche il nostro Lorenzo Musetti e dunque resta la speranza di un trofeo colorato di azzurro dopo il derby vinto ieri contro Matteo Berrettini, ma qui il focus lo vogliamo fare su Fils Alcaraz che è forse il match di cartello considerato tutto il quadro. Carlos Alcaraz, che sulla terra ha già dimostrato di saper dominare, parte naturalmente favorito ma attenzione, perché Arthur Fils è avversario di tutto rispetto.

Il classe 2004 francese ha già maturato abbastanza esperienza per rendere questo quarto di finale a Montecarlo non troppo sorprendente, e ha le armi giuste per mettere in difficoltà un Alcaraz che, per sua stessa amissione, ha pagato mentalmente la squalifica di Jannik Sinner non riuscendo a dominare come avrebbe potuto, e comunque nella sua giovane carriera ha avuto dei momenti in cui è incappato in sconfitte ancora più incredibile di quanto sarebbe oggi contro Fils. Vedremo allora cosa ci dirà questo match, così come gli altri che andranno in scena nella diretta Atp Montecarlo 2025.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2025: GLI ALTRI MATCH

Nella diretta Atp Montecarlo 2025 c’è poi un altro match che desta interesse, anche se qui non parliamo di big: Alejandro Davidovich Fokina, lo raccontavamo nei giorni scorsi, tre anni fa aveva giocato uno straordinario torneo nel Principato, e mietendo vittime illustri (tra cui Novak Djokovic, che era il numero 1) si era preso una finale poi persa contro Stefanos Tsitsipas. Evidentemente anche lo spagnolo, come il greco, sente aria buona da queste parti perché è ai quarti ancora una volta, anche se la vittoria contro Jack Draper non è di quelle che fanno saltare sulla sedia, il britannico ha sì vinto Indian Wells ed è nella Top Ten ma sulla terra perde ancora molto del suo potenziale.

A incrociare la racchetta con lui sarà Alexey Popyrin: il pronostico sarebbe chiuso a favore di Davidovich perchè la superficie parla chiaro, ma l’australiano (anche lui di origine russa) ha saputo eliminare Casper Ruud, finalista dello scorso anno e ottimo sulla terra, e dunque si gioca le sue chance. A chiudere, ecco Alex De Minaur che ha demolito le speranze di un Daniil Medvedev mai a suo agio sulla terra: l’australiano invece sta crescendo parecchio e nei quarti se la vede con Grigor Dimitrov, il veterano che sta vivendo una sorta di seconda giovinezza e forse, visto che siamo sulla terra, parte leggermente favorito sull’avversario di giornata al torneo Atp Montecarlo 2025.