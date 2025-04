DIRETTA ATP MONTECARLO 2025: TORNA IN CAMPO MUSETTI LEHECKA!

Un’altra giornata per la diretta Atp Montecarlo 2025 sta per farci compagnia: siamo arrivati a mercoledì 9 aprile e si giocano gli altri match validi per il secondo turno che, ricordiamo, rappresenta i sedicesimi di finale. Già alle ore 11:00 avremo Musetti Lehecka: torna in campo il nostro Lorenzo Musetti, che deve ancora scaldare i motori come ha mostrato ampiamente due giorni fa, prendendosi una vittoria in rimonta contro il cinese Yunchaokete Bu ma rischiando in maniera decisa, visto che anche nel secondo set aveva un break di svantaggio e ha dovuto dare fondo a tutte le sue energie.

Non sarà da sottovalutare il match contro Jiri Lehecka, ceco che nel frattempo ha raggiunto la posizione numero 28 del ranking Atp e al primo turno, nella diretta Atp Montecarlo 2025, ha saputo eliminare Sebastian Korda che aveva fatto i quarti di finale al Miami Open: certamente il pronostico sorride a Musetti, ma dovrà essere lui a prendere in mano il match e non è scontato che sia così, perché la carriera ci dice che proprio questo aspetto ha impedito al carrarese, ancora per ora (l’età gioca dalla sua parte) di essere nella Top 10 e costantemente in corsa per i grandi titoli.

COME SEGUIRE IL TORNEO ATP MONTECARLO 2025: DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2025 è sui canali della televisione satellitare, con la possibilità per tutti gli abbonati della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2025: CI PROVA ANCHE COBOLLI

L’altro giocatore da osservare nella diretta Atp Montecarlo 2025 è Flavio Cobolli, che andrà invece in campo non prima delle ore 13:00 e gioca per il secondo giorno consecutivo, essendo stato impegnato ieri in una comoda vittoria su Dusan Lajovic. Dopo aver ottenuto il primo titolo Atp, togliendosi finalmente un peso (come da lui affermato), adesso il romano incrocia la racchetta con Arthur Fils: numero 15 Atp, il ventenne francese sta crescendo in maniera esponenziale ed è giusto dire che oggi sia lui il favorito per arrivare agli ottavi del Masters 1000, ma Cobolli è in un ottimo momento e dunque può pensare di fare il colpo grosso.

Per quanto riguarda invece i big, nella diretta Atp Montecarlo 2025 sarà il turno di Carlos Alcaraz – contro Francisco Cerundolo, che ha battuto Fabio Fognini – e Novak Djokovic che se la vede con Alejandro Tabilo: dopo la grande vittoria di Matteo Berrettini su Alexander Zverev, lo spagnolo è diventato il super favorito per vincere un titolo che ancora gli manca, Nole invece ha mostrato di sapere ancora reggere con la finale di Miami ma la terra può essere un’altra storia a quasi 38 anni, a Montecarlo poi ha vinto una sola volta (nel 2015) perdendo due finali contro l’immancabile Rafa Nadal, non è questo il suo Masters 1000 preferito ma attenzione al guizzo del campione…