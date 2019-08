Diretta ATP Montreal WTA Toronto 2019/ Streaming video tv: oggi le semifinali

Oggi sabato 10 agosto la diretta dei tornei Atp Montreal e Wta Toronto vive un giorno molto importante. Infatti la Rogers Cup 2019 vivrà le sue semifinali, come di consueto suddivise tra le città di Montreal e Toronto: quest’anno gli uomini giocano a Montreal e le donne a Toronto. Nella notte italiana è terminato il cammino di Fabio Fognini, sconfitto nei quarti di finale da Rafa Nadal, il quale però non sa ancora il nome del suo avversario in semifinale. Ieri infatti è stata interrotta già nel primo game del primo set la partita dei quarti tra il francese Gael Monfils e l’altro spagnolo Roberto Bautista Agut, che avrebbe dovuto designare il rivale di Rafa. Dunque stasera alle ore 19.00 italiane si ripartirà appunto da Monfils Bautista Agut a Montreal, seguita dalla prima semifinale che è il derby russo tra Karen Khachanov e Daniil Medvedev, mentre si andrà sicuramente dopo la mezzanotte con la sfida fra Nadal e il vincitore dell’ultimo quarto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Doppia scelta per seguire queste partite di tennis della Rogers Cup 2019. Per quanto riguarda l’ATP Montreal 2019 l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell’anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato due canali fra i più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 203). L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale http://www.couperogers.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Toronto, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l’appuntamento televisivo è invece in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

DIRETTA ATP MONTREAL WTA TORONTO 2019: IL TABELLONE FEMMINILE

Presentando la diretta Atp Montreal Wta Toronto 2019, abbiamo parlato finora della situazione tra gli uomini. Passando adesso al torneo femminile, ecco che in questo caso il tabellone delle due semifinali è invece già completo. A Toronto si inizierà a giocare sempre alle ore 19.00 italiane ed avremo come primo atto la sfida tutta nord-americana tra la statunitense Sofia Kenin e la padrona di casa canadese Bianca Andreescu, che sicuramente potrà godere del tifo del pubblico della metropoli dell’Ontario. Attorno alla mezzanotte italiana è invece in programma la sfida tra Serena Williams e la ceca Marie Bouzkova, bravissima ad arrivare fino alle semifinali da non testa di serie (come d’altronde anche Kenin e Andreescu) ma adesso chiamata ad una impresa molto difficile contro Serena, che resta la regina del tennis femminile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA