Diretta Atp Montreal Wta Toronto 2019/ Streaming video tv: orario (Rogers cup)

Dopo le grandi emozioni di ieri, ecco che il grande tennis torna in campo oggi sul cemento canadese per la terza giornata della Rogers Cup 2019, che come è ben noto è il torneo diviso in due città ovvero a Montreal per l’Atp e a Toronto per il circuito Wta. Particolarità geografica a parte, l’appuntamento è tra i più importanti di sempre: si tratta infatti di un Master 1000 per gli uomini e di categoria Premier 5, la più alta per le donne. Ecco perché i nomi che vedremo in campo anche oggi sono tra i più prestigiosi dei due ranking: non dimentichiamo poi certo che la Rogers Cup 2019 è senza dubbio un ottimo antipasto per quello che sarà il prossimo evento Open negli Stati Uniti di America. Prima però di pensare già agli US Open occhi puntati sul Atp Montreal e Wta Toronto e sui match che si accenderanno oggi, con un’accortezza. Sono infatti parecchie le ore di fuso tra Italia e Canada: ecco quindi che i primi incontri per i due tabelloni avranno luogo solo dalle ore 16,00 (ora italiana) in avanti e si continuerà fino a notte fonda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Doppia scelta per seguire queste partite di tennis della Rogers Cup 2019. Per quanto riguarda l’ATP Montreal 2019 l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell’anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato due canali fra i più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 203). L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale http://www.couperogers.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Toronto, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l’appuntamento televisivo è invece in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

DIRETTA ROGERS CUP 2019: ATP MONTREAL E WTA TORONTO, IL PROGRAMMA

Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci attende oggi per i tabelloni dell’Atp Montreal e Wta Toronto, partendo dalla ragazze che saranno le prime a scendere in campo sul cemento canadese. Ecco che in questo senso dobbiamo certo porre l’accento al match tra Serena Williams e la belga Mertens, ma in campo pure figurerà la campionessa in carica della Rogers Cup ovvero Simona Halep che se la vedrà invece con la statunitense Brady, dopo che questa ha superato solo nella giornata di lunedì la francese Mladenovic, con il risultato rotondo di 6-1, 6-2. Per il tabellone maschile del Wta di Montreal invece il nome più atteso non può che essere quello di Fabio Fognini che davvero necessita di risposte dopo pure l’uscita solo ai quarti di finale del torneo Atp Amburgo sotto i colpi di Pablo Carreno Busta. Il nostro azzurro oggi se la vedrà con lo statunitense Tommy Paul che ha pure trovato questo posto nel tabellone in seguito al successo di lunedi contro il canadese Schnur con il risultato di 6-1, 6-2.



