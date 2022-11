Diretta Atp Next Gen 2022/ Streaming video tv: le semifinali (oggi 11 novembre)

La diretta delle Atp Next Gen 2022 entra definitivamente nel vivo perché oggi, venerdì 11 novembre, è il giorno delle due semifinali all’Allianz Cloud di Milano, sede finora fissa di questo torneo di tennis che è di fatto il Master di fine anno riservato ai migliori giocatori Under 21. L’albo d’oro è decisamente illustre, perché in passato hanno trionfato alle Atp Next Gen nomi illustri quali il greco Stefanos Tsitsipas, il nostro Jannik Sinner e l’anno scorso lo spagnolo Carlos Alcaraz, però questa sembra essere un’edizione un po’ in tono minore.

Diretta Atp Next Gen 2022/ Musetti Stricker streaming video tv: anche Passaro è out

Incide sicuramente il fatto che molti giovani talenti siano esplosi rapidamente al massimo livello, quindi mettono nel mirino direttamente il vero Master di fine anno, cioè le Atp Finals di Torino. Poteva essere un torneo molto italiano perché avevamo in gara Francesco Passaro, Matteo Arnaldi e soprattutto Lorenzo Musetti, ma purtroppo nessuno di loro sarà protagonista dalle ore 19.00 di questa sera della diretta Atp Next Gen 2022 delle due semifinali al PalaLido di Milano.

Diretta/ Italia Canada (0-2) streaming video tv: Martina Trevisan perde 0-6 0-6

DIRETTA ATP NEXT GEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Next Gen 2022 sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: il torneo infatti viene trasmesso su Sky Sport Tennis, canale numero 205 del vostro decoder. Ci sarà ovviamente la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go; ricordiamo inoltre che l’appuntamento sarà anche in chiaro su SuperTennis, visibile quindi per tutti; anche in questo caso la diretta streaming video sarà attiva, basterà infatti visitare il sito di SuperTenniX con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP NEXT GEN 2022/ Musetti Stricker streaming video: l'azzurro battuto

DIRETTA ATP NEXT GEN 2022: LE DUE SEMIFINALI

Dopo il lungo preambolo, eccoci finalmente a presentare il programma della diretta Atp Next Gen 2022 per quanto riguarda le due semifinali di stasera: si comincerà, come già accennato, alle ore 19.00 con la prima partita Stricker Lehecka, a seguire (certamente non prima delle ore 21.00) avremo invece la seconda semifinale Nakashima Draper. Spicca l’assenza di Musetti, che era forse il principale favorito per la vittoria finale ed invece non ha raggiunto nemmeno le semifinali, mentre onestamente era difficile il compito per Francesco Passaro e Matteo Arnaldi, che però non sono riusciti a cogliere la grande occasione.

La semifinale più affascinante dovrebbe essere la seconda, cioè quella tra il britannico Jack Draper e lo statunitense Brandon Nakashima, che sono entrambi già nelle prime 50 posizioni del ranking mondiale Atp, alle spalle solamente del nostro Musetti tra gli otto partecipanti a queste Atp Next Gen 2022, mentre appare decisamente più sorprendente la semifinale tra il ceco Jiri Lehecka, comunque numero 74 del mondo, e soprattutto lo svizzero Dominic Stricker, che è il numero 111 ma ha sconfitto ed eliminato il nostro Musetti nella fase a gironi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA