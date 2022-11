Diretta Atp Next Gen 2022/ Streaming video tv: si conclude la fase a gironi

DIRETTA ATP NEXT GEN 2022: TERMINANO I GIRONI!

Si conclude oggi, giovedì 10 novembre, la prima fase della Atp Next Gen 2022: come sempre saremo in campo dalle ore 14:00 e il teatro è quello dell’Allianz Cloud di Milano, per le ultime sfide di questo torneo di tennis che, come abbiamo già detto nei giorni scorsi, è il Master di fine anno riservato ai migliori Under 21. Torneo che ha raggiunto la sua quinta edizione, e che in passato ha celebrato vittorie illustri: da quella di Stefanos Tsitsipas a quella di Carlos Alcaraz dello scorso anno, passando naturalmente per il trionfo di Jannik Sinner che grazie alla Atp Next Gen 2022 si è definitivamente rivelato al mondo.

Diretta/ Italia Canada (0-0) streaming video tv: si parte con Cocciaretto Andreescu!

L’edizione attuale forse, abbiamo riferito anche questo, è meno “convincente” di quelle che l’hanno preceduta; su questo influisce anche il fatto che l’età media di chi arriva al top si è abbassata almeno per quanto riguarda l’eccellenza, e infatti i primi tre giocatori che per ranking avrebbero potuto onorare la diretta delle Atp Next Gen 2022 sono assenti perché impegnati altrove (virtualmente o concretamente). Sia come sia i nostri Lorenzo Musetti, Francesco Passaro e Matteo Arnaldi tornano in campo per l’ultima giornata dei gironi, dunque non ci resta che scoprire come andranno le cose e come sarà composto il tabellone delle semifinali all’Allianz Cloud.

DIRETTA ATP NEXT GEN 2022/ Musetti Stricker streaming video: l'azzurro battuto

DIRETTA ATP NEXT GEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Next Gen 2022 sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: il torneo infatti viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali che trovate ai numeri 201 e 205 del vostro decoder. Ci sarà ovviamente la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go; ricordiamo inoltre che l’appuntamento sarà anche in chiaro su SuperTennis, dunque sul digitale terrestre; anche in questo caso la diretta streaming video sarà attiva, basterà infatti visitare il sito di SuperTenniX con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Italia Svizzera (risultato finale 0-3): perde anche il doppio, adesso è dura

DIRETTA ATP NEXT GEN 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

I gironi delle Atp Next Gen 2022 stanno per dirci in che modo sarà formato il tabellone delle semifinali: va ricordato che il Master Under 21 di tennis maschile si gioca ancora con le regole del Fast4 Tennis, dunque da questo punto di vista bisogna considerarlo per quello che è e cioè una sorta di esperimento, nel tentativo comunque di dare visibilità e gloria a quei giocatori che stanno emergendo nel ranking Atp e che possono utilizzare questa competizione come un trampolino di lancio. È sicuramente stato così per il primo vincitore di sempre Hyeon Chung (al netto degli infortuni che ha subito in seguito).

Così è stato in minima parte anche per Sinner, che certamente era già considerato un tennista in rapidissima ascesa e destinato a grandi cose ma che fino a quel momento non aveva risultati straordinari (anche perché comunque aveva 18 anni). Discorso diverso per Tsitsipas e Alcaraz: il greco era sostanzialmente un “quasi big” quando ha vinto le Atp Next Gen, di Alcaraz si parlava benissimo e il suo 2021 ci aveva già mostrato ampi sprazzi di talento. Adesso capiremo se anche il nostro Musetti, il giocatore migliore arrivato quest’anno all’Allianz Cloud, seguirà lo stesso percorso e se ci sarà qualche altro tennista capace di diventare grande in poco tempo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA