Diretta Atp NextGen 2019/ Sinner Tiafoe streaming video tv, orario (tennis)

Le Atp NextGen 2019 scattano finalmente martedì 5 novembre, presso il PalaLido di Milano: location nuova, stesso contesto per un torneo che mette di fronte gli otto migliori giocatori Under 21 nel mondo, al netto delle defezioni (ne parleremo) e secondo il ranking Atp. Un torneo che è arrivato alla sua terza edizione, e che ha incoronato in passato Hyeon Chung e Stefanos Tsitsipas; la formula è la stessa delle imminenti Atp Finals, dunque due gironi da quattro giocatori ciascuno con i primi due che si incroceranno in semifinale. Interessante però il regolamento “interno”, che prevede l’utilizzo del Fast4 Tennis: brevemente, si gioca al meglio dei 5 set ma ciascun parziale si vince con 4 game (tie break al 3-3), non esistono i vantaggi ma sul 40-40 è previsto un punto di spareggio così come il super tie break nel quinto parziale. L’Italia osserva l’astro nascente Jannik Sinner, protagonista di una seconda parte di stagione in grande ascesa: vediamo dunque come andranno le cose nella prima giornata delle Atp NextGen 2019.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp NextGen 2019 sarà garantita da SuperTennis, web-tv federale che trovate al numero 64 del televisore oppure, per gli abbonati alla televisione satellitare, al 224 del decoder di Sky. L’emittente permette ovviamente di seguire le partite del torneo anche in diretta streaming video: basterà consultare il sito www.supertennis.tv, e possiamo anche ricordare che il portale ufficiale della manifestazione è disponibile all’indirizzo nextgenatpfinals.com.

DIRETTA ATP NEXTGEN 2019: LA PRIMA GIORNATA

La prima giornata delle Atp NextGen 2019 riguarda entrambi i gruppi: si comincia a giocare alle 14:00 con Casper Ruud-Miomir Kecmanovic, per il gruppo A che a seguire (non prima delle ore 16:00) vivrà la sfida Alex De Minaur-Alejandro Davidovich Fokina. Il gruppo B si apre con la sessione serale delle ore 19:30 e vedrà al suo esordio Ugo Humbert-Mikael Ymer, non prima delle ore 21:30 ecco il grande momento con Frances Tiafoe-Jannik Sinner. Le speranze dell’Italia sono dunque riposte nel classe 2001 altoatesino, il più giovane partecipante a questa edizione delle Atp NextGen 2019; ricordiamo che il criterio di qualificazione, a parte appunto la classifica Atp, era l’anno di nascita che non doveva essere precedente al 1998. Non tutti i tennisti presenti al PalaLido di Milano sono effettivamente i migliori Under 21 al mondo, perchè i forfait per vari motivi non sono stati pochi; ad ogni modo il torneo promette davvero spettacolo ed è una chicca per gli appassionati di tennis, che sicuramente conosceranno già molto bene i protagonisti. Ora, parola al campo…



