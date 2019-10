Diretta Atp Parigi-Bercy 2019/ Berrettini Tsonga streaming video tv, orario (tennis)

Nel torneo Atp Parigi-Bercy 2019 è arrivato il momento degli italiani: sono in due come sappiamo, ed entrambi vanno a caccia della qualificazione alle Atp Finals che si terranno a Londra. Sogna Matteo Berrettini, in questo momento ottavo e dunque proprietario di un posto nel Master: il suo avversario di giornata sarà Jo-Wilfried Tsonga, veterano francese che chiaramente è calato molto negli ultimi anni ma che è stato comunque capace di battere Andrey Rublev, cancellando idealmente la terza sfida nel giro di poche settimane tra il russo e il romano. Avremo poi in campo Fabio Fognini, che potrebbe qualificarsi vincendo questo Masters 1000; strada comunque difficile per il sanremese (soprattutto perchè oggi incrocia Denis Shapovalov, che ha approfittato del ritiro di Gilles Simon), che però ci crede e potrebbe coronare una carriera ottima anche se lontana da quello che il talento gli avrebbe potuto concedere. La giornata di oggi al torneo Atp Parigi-Bercy 2019 scatta alle ore 11:00, e prevede anche l’esordio dei due big Nova Djokovic e Rafa Nadal; in più il campione in carica Karen Khachanov, che inizia la difesa del titolo contro il tedesco Jan-Lennard Struff.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2019 sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento è dunque riservato in esclusiva a tutti gli abbonati, che potranno seguire le partite proposte dall’emittente e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video fornito senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2019: RISULTATI E CONTESTO

Dunque nel mercoledì dedicato al torneo Atp Parigi-Bercy gioca Matteo Berrettini: il romano è reduce dalla semifinale di Vienna, la terza negli ultimi cinque tornei giocati. Siccome una di queste è quella degli Us Open, il quadro ci dice molto di quale sia stata la spaventosa crescita esponenziale del nostro tennista, che in questo momento sarebbe qualificato alle Atp Finals ma, soprattutto, sa che eventualmente potrebbe andare a Londra e giocarsi quantomeno il passaggio del turno. Il tabellone di questo Masters 1000 lo accoppia a Rafa Nadal nei quarti di finale: sarebbe l’occasione per vendicare la semifinale di Flushing Meadows, anche se prima ci sarebbe eventualmente la sfida a uno tra Stan Wawrinka e Marin Cilic. Novak Djokovic lo scorso anno aveva centrato la finale di Parigi-Bercy, ma l’aveva persa contro il rampante Karen Khachanov: ci riprova nel 2019 per aggiungere un altro grande titolo alla carriera, comunque vada perderà la prima posizione mondiale a vantaggio di Nadal ma vincere il torneo lo aiuterebbe nella rincorsa finale, che eventualmente lo confermerebbe rispetto allo scorso anno. Tra poco si gioca: non resta allora che vedere quello che succederà…



© RIPRODUZIONE RISERVATA