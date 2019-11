Diretta Atp Parigi-Bercy 2019/ Djokovic Dimitrov streaming video tv, orario (tennis)

La diretta Atp Parigi-Bercy 2019 è arrivata alle due semifinali, che saranno il piatto forte della giornata di oggi, sabato 2 novembre 2019. L’ultimo torneo Masters 1000 della stagione del grande tennis ha già emesso un verdetto fondamentale, in particolare per noi italiani: Matteo Berrettini infatti è l’ultimo giocatore qualificato per le Atp Finals di Londra, grazie alla sconfitta di Gael Monfils contro Denis Shapovalov, che si è così conquistato la semifinale contro Rafa Nadal. Questa sarà però la seconda partita del pomeriggio di Parigi: l’appuntamento per tutti gli appassionati di tennis sarà infatti alle ore 14.00 quando comincerà la prima semifinale tra Novak Djokovic e Grigor Dimitrov, a seguire avremo naturalmente Shapovalov Nadal.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2019 sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento è dunque riservato in esclusiva a tutti gli abbonati Sky, che potranno seguire le partite su Sky Sport Arena (numero 204) oppure anche tramite il servizio di diretta streaming video fornito senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2019: LE DUE SEMIFINALI

Il sabato del torneo Atp Parigi-Bercy 2019 dunque vedrà le due stelle Novak Djokovic e Rafa Nadal alla ricerca di una finale di lusso, mentre Grigor Dimitrov e Denis Shapovalov cercheranno il colpo a sorpresa – se ci riuscissero entrambi, sarebbe davvero clamoroso. Ieri i quarti si sono risolti tutti in due set, di conseguenza i quattro semifinalisti hanno meritato pienamente la qualificazione. Forse l’impressione migliore di tutte è stata quella destata da Djokovic, che ha travolto il greco Stefanos Tsitsipas con l’eloquente punteggio di 6-2, 6-1 e cerca il successo che l’anno scorso gli sfuggì contro il russo Karen Khachanov (che quest’anno è presto uscito di scena), mentre ad esempio Nadal ha avuto bisogno del tie-break nel primo set contro Jo-Wilfried Tsonga, anche se poi si è imposto 6-1 nel secondo set. Un venerdì da dimenticare per la Francia, meglio così per noi perché Berrettini ha avuto la meglio su Monfils e avremo un azzurro al Master dopo 41 anni.



