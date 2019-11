Diretta Atp Parigi-Bercy 2019/ Finale Djokovic Shapovalov streaming video tv, orario

La diretta Atp Parigi-Bercy 2019 vivrà oggi, domenica 3 novembre 2019, il suo atto decisivo con la finale Djokovic Shapovalov. L’ultimo torneo Masters 1000 della stagione del grande tennis dovrà dunque incoronare il suo vincitore, che sarà un campione affermato come Novak Djokovic, oppure uno dei nomi emergenti della nuova generazione, cioè Denis Shapovalov. Il canadese di origini russe nei giorni scorsi si è attirato le simpatie degli appassionati italiani con la vittoria contro Gael Monfils che ha spianato per Matteo Berrettini la strada verso le Atp Finals di Londra. Oggi però Shapovalov deve cercare di superare un ostacolo davvero difficilissimo, che risponde al nome di Novak Djokovic. L’impresa sarà possibile? Lo scopriremo dalle ore 15.00, quando è fissata la finale Djokovic Shapovalov presso la AccorHotels Arena di Parigi-Bercy.

La diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2019 sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare

Il torneo Atp Parigi-Bercy 2019 culminerà dunque oggi pomeriggio con una finale forse inattesa tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov. D’altronde, in questo torneo sul finale della stagione le sorprese sono abbastanza frequente: ne sa qualcosa proprio Djokovic, che l’anno scorso fu sconfitto in finale dal russo Karen Khachanov e ora si ritrova contro un altro emergente, anche se solamente di origini russe. Per Shapovalov anche un pizzico di fortuna, perché il canadese si è qualificato per la finale senza nemmeno dover giocare la finale, approfittando del ritiro di Rafa Nadal. È sfumata dunque la sfida stellare tra lo spagnolo e Djokovic, che dal canto suo aveva fatto il proprio dovere battendo nella prima semifinale il bulgaro Grigor Dimitrov per 7-6 (5), 6-4 al termine dunque di una partita non facile. Il riposo di Shapovalov potrà essere una variabile significativa nell’economia di questa finale?



