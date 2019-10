Diretta Atp Parigi-Bercy 2019/ Zverev Shapovalov streaming video tv, orario (tennis)

Nuova giornata al torneo Atp Parigi-Bercy 2019: dalle ore 11:00 di giovedì 31 ottobre vivremo le otto partite che sono valide per gli ottavi di finale. Il terzo turno nell’ultimo Masters 1000 della stagione è particolarmente importante, perchè ci traghetta verso la conclusione del torneo; le sorprese nei primi giorni non sono mancate e ad essere eliminati sono stati in particolar modo i due giovani russi, Karen Khachanov che era il campione in carica – ed è stato battuto da Jan-Lennard Struff in uno splendido match terminato al terzo set – e Daniil Medvedev, finalista agli Us Open e vincitore a Shanghai che era in un periodo straordinario, e logicamente era arrivato qui sapendo di essere nel lotto dei grandi favoriti ma si è fatto sorprendere da Jeremy Chardy.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2019 sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento è dunque riservato in esclusiva a tutti gli abbonati, che potranno seguire le partite proposte dall’emittente e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video fornito senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2019: RISULTATI E CONTESTO

Tra i match attesi negli ottavi del torneo Atp Parigi-Bercy 2019 bisogna certamente considerare alcune sorprese: Cristian Garin è uno dei giovani che stanno provando a emergere, a differenza di colleghi come Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev (giusto per citarne due che vedremo in campo oggi) il cileno non ha ancora fatto il salto di qualità ma ha vinto due titoli in primavera e potrebbe avere un finale di stagione scintillante. Il moldavo Radu Albot è stato anche baciato dalla fortuna, perché al secondo turno avrebbe dovuto incrociare Roger Federer: il forfait del Re ha spalancato le porte del tabellone principale al nostro Andreas Seppi, che Albot ha eliminato in due set cancellando un break di svantaggio nel secondo parziale. Oggi non parte favorito contro l’idolo di casa Gael Monfils, ma è certamente pronto a giocarsi le sue carte. Attenzione poi a due incroci particolarmente interessanti: quello tra il già citato Zverev e Denis Shapovalov, che purtroppo ha eliminato il nostro Fabio Fognini rimontando un set di svantaggio, e quello che oppone Dominic Thiem al redivivo Grigor Dimitrov, che raramente accompagna il talento alla “durezza” mentale ma quando ci riesce rappresenta una minaccia per tutti.



