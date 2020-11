Diretta Atp Parigi Bercy 2020/ Streaming video tv, orario degli ottavi (tennis)

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2020: DELUSIONE BERRETTINI

Nel torneo Atp Parigi Bercy 2020 siamo arrivati agli ottavi di finale: trattandosi di un appuntamento Masters 1000, giovedì 5 novembre – alle ore 11:00 il via dei primi match – saremo al terzo turno, nel quale purtroppo non vedremo il nostro Matteo Berrettini. Ancora una volta il tennista romano ha mancato l’appuntamento, confermando come la stagione in corso non sia stata per lui troppo brillante; la sconfitta contro Marcos Giron ha eliminato anche le ultime speranze di qualificarsi alle Atp Finals, che erano già poche ma avrebbero potuto regalargli un altro viaggio alla O2 Arena di Londra. L’uscita di scena dell’azzurro, così come quella di Lorenzo Sonego che era l’ultimo rappresentante del nostro Paese – eliminato in modo secco da Alex De Minaur – non toglie ovviamente pepe al torneo: anzi, oggi nella diretta del Atp Parigi Bercy 2020 vedremo comunque delle sfide interessanti che andranno a formare gli incroci dei quarti di finale, dunque saremo sempre più vicini alla conclusione del Masters 1000. Non ci resta ora che stare a vedere quello che succederà…

La diretta tv del torneo Atp Parigi Bercy 2020, come ricordiamo, è ancora una volta sulla televisione satellitare e, di conseguenza, sarà un’esclusiva riservata a tutti gli abbonati che potranno seguire i match su Sky Sport Arena, al numero 204 del loro decoder; in assenza di un televisore sarà possibile come sempre attivare senza costi aggiuntivi il servizio di diretta streaming video, garantito dall’applicazione Sky Go che è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

