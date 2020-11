Diretta Atp Parigi Bercy 2020/ Streaming video tv: via al torneo di tennis!

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2020: A PORTE CHIUSE!

In piena seconda ondata della pandemia di Coronavirus, che in Francia sta colpendo particolarmente duro, il tennis prova a non fermarsi ed ecco dunque da oggi il via alla diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2020, ultimo Masters 1000 di una stagione completamente stravolta dal Covid. Da Parigi a Parigi dunque, perché l’ultimo grande torneo disputato prima di Bercy è stato il Roland Garros, vinto per la tredicesima volta in carriera da Rafael Nadal meno di un mese fa. Nel frattempo l’emergenza Covid si è nettamente aggravata, ma il torneo Atp Parigi Bercy 2020 è stato salvato, anche se si disputerà rigorosamente a porte chiuse, ma questo è un fatto che ormai non fa più nemmeno notizia nello sport in epoca di pandemia. Sperando dunque che da questo punto di vista tutto fili lisci e non ci siano problemi per la salute dei grandi protagonisti del tennis, ecco che l’appuntamento con la diretta Atp Parigi Bercy 2020 sarà oggi, lunedì 2 novembre, a partire dalle ore 11.00 del mattino.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2020 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Parigi Bercy 2020 sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare, come da abitudine per il circuito Masters 1000: l’appuntamento è dunque riservato in esclusiva a tutti gli abbonati Sky, che potranno seguire le partite del torneo di Parigi anche tramite il servizio di diretta streaming video fornito senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2020: IL CONTESTO

La diretta Atp Parigi Bercy 2020 sarà logicamente influenzata dal contesto molto particolare di questa stagione. Ad esempio, a causa del ranking congelato (puoi aggiungere punti in un torneo se fai meglio dell’anno scorso, ma non ne perdi se fai peggio o se non partecipi) Novak Djokovic ha scelto di giocare a Vienna settimana scorsa – perdendo contro un ottimo Lorenzo Sonego – e di non partecipare a Parigi Bercy, per allenarsi invece verso il Master di fine anno, le Atp Finals di Londra. Sarà invece presente a Parigi il suo grande rivale Rafa Nadal, anche se Bercy non è l’amatissimo Roland Garros e sul veloce indoor di questo torneo di fine stagione lo spagnolo non ha grande tradizione, con zero vittorie e una sola finale persa. Assente anche Roger Federer, ma questo era noto da tempo perché lo svizzero tornerà solo in Australia l’anno prossimo, il principale tema d’interesse di questa settimana sarà la caccia a un posto nelle Finals. Chi riuscirà a qualificarsi per Londra?

