Diretta Atp Parigi-Bercy 2021/ Sinner Alcaraz streaming video tv, orario dei match

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2021: C’È SINNER ALCARAZ!

La terza giornata del torneo Atp Parigi-Bercy 2021 scatta alle ore 11:00 di mercoledì 3 novembre, e rappresenta l’esordio di Jannik Sinner: avendo saltato il primo turno in quanto tra le prime teste di serie del tabellone, l’altoatesino vive una nuova tappa della corsa alle Atp Finals. Sinner Alcaraz è una sfida da non perdere a prescindere dal contesto: se l’azzurro è già passato da predestinato a grande e concreta realtà nel circuito del tennis maschile, Carlos Alcaraz (che ha due anni in meno) sta arrivando a quei livelli e il suo 2021 è stato fino a questo momento straordinario, in linea con quelle che erano le previsioni.

Tra l’altro nella diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2021 varrebbe la pena segnarsi la data, perché rischia di essere una prima epocale: i due giocatori non si sono mai incrociati, ma rischiano di farlo parecchie volte in futuro e che le loro sfide valgano titoli pesanti. Ora però bisognerà vedere quello che succederà nella diretta di Atp Parigi-Bercy 2021, perché ci sono altri protagonisti che oggi giocheranno nel secondo turno del Masters 1000 e noi non vediamo l’ora che i match prendano il via.

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2021 è sui canali della televisione satellitare: in particolare sarà Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) a trasmettere i match del Masters 1000 e dunque anche Sinner Alcaraz, con la possibilità di seguirli, per gli abbonati, tramite il servizio di diretta streaming video che viene fornito tramite l’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2021 : RISULTATI E CONTESTO

Dunque sarà Sinner Alcaraz al torneo Atp Parigi-Bercy 2021: esordio tosto per il nostro tennista, che spera di raccogliere qui i punti decisivi nella corsa alle Atp Finals dopo averne scialacquati di preziosi nella semifinale di Vienna, in cui è stato clamorosamente rimontato da Frances Tiafoe. Il rischio è che Sinner debba pagare a carissimo prezzo una situazione in cui era avanti di un set, 5-2 nel secondo e ancora prima con due palle consecutive per salire 4-0 e servizio.

Adesso dovrà rimboccarsi le maniche e rispondere colpo su colpo, visto che sia Cameron Norrie che Félix Auger-Aliassime hanno superato il primo turno di questo Masters 1000. Purtroppo non avremo più in campo Lorenzo Sonego, eliminato da un Taylor Fritz che dopo gli scalpi azzurri a Indian Wells ha battuto anche il piemontese; fuori dai giochi poi Gianluca Mager, mentre già lunedì era stato eliminato Fabio Fognini e, come sappiamo, Matteo Berrettini ha dato forfait prima che Parigi-Bercy 2021 cominciasse, per concentrarsi al meglio sul Master di Torino.



