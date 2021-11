Diretta Atp Parigi-Bercy 2021/ Sonego Fritz streaming video tv, orario dei match

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2021: LA SECONDA GIORNATA DEL TORNEO

Proseguono i match del torneo Atp Parigi-Bercy 2021, che entra nel vivo con la giornata di martedì 3 novembre: siamo ancora nel primo turno, si inizia alle ore 11:00 e vedremo all’opera tanti protagonisti in questo ultimo Masters 1000 della stagione. bisogna dire che, per quanto riguarda gli appuntamenti di questa categoria (che sta appena sotto gli Slam) si è trattato di un anno atipico: Indian Wells è stato posticipato in autunno e Shanghai è stato cancellato, dunque i torni del livello 1000 sono diventati otto ma questo chiaramente non ha eliminato il grande spettacolo del tennis mondiale.

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2021/ Video streaming tv: vittoria importante per Norrie

Che ora raggiunge il livello che tutta Italia sta aspettando: restano infatti due posti disponibili per le Atp Finals di Torino e in ballottaggio troviamo anche il nostro Jannik Sinner che, qualificandosi, centrerebbe con Matteo Berrettini una prima nella storia, ovvero un Master con la presenza di due italiani. Vedremo, perché comunque l’obiettivo non è affatto scontato: come abbiamo già detto la diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2021 sarà decisiva in questo senso, di conseguenza abbiamo un motivo in più per seguirla con vivo interesse…

DIRETTA/ Sinner Tiafoe (risultato finale 1-2): Jannik ko in semifinale a Vienna

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2021 sarà un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder, e dunque anche questo Masters 1000 è un appuntamento di questa emittente, che come sempre metterà a disposizione dei suoi clienti il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, grazie all’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Alexander Zverev vs Coppa Davis/ "Non ci sarò: la voglio vincere, ma quella vera"

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2021: RISULTATI E CONTESTO

Siamo dunque pronti a vivere altre sfide nel torneo Atp Parigi-Bercy 2021: questo Masters 1000 si gioca su campi indoor e nel corso degli anni non sono state poche le sorprese, vuoi perché l’appuntamento arriva a novembre – cioè nel finale di una stagione dispendiosa, e con i big che hanno già in testa le Atp Finals – vuoi perché la superficie e il contesto non aiutano alcuni giocatori, come dimostrato da Rafa Nadal che qui non è mai riuscito a imporsi. Per di più l’edizione di quest’anno è ancora più particolare, visto che il maiorchino e Roger Federer hanno chiuso la loro stagione con largo anticipo.

I primi mesi del 2021 avevano già anticipato un cambio della guardia che gli ultimi tornei hanno sostanzialmente confermato, ovviamente partendo dalla vittoria di Daniil Medvedev agli Us Open ma, guardando ancora più indietro, passando per il clamoroso trionfo di Cameron Norrie a Indian Wells o anche quello di Hubert Hurkacz a Miami. In questa rivoluzione sono entrati anche gli italiani: il torneo di Atp Parigi-Bercy 2021 potrebbe allora essere quello della definitiva consacrazione per Jannik Sinner, che arriva da un periodo recente in cui ha giocato e vinto due finali che lo hanno avvicinato non poco alla storica qualificazione al Master. Adesso per l’altoatesino si tratta di fare l’ultimo step…



© RIPRODUZIONE RISERVATA