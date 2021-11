Diretta Atp Parigi-Bercy 2021/ Streaming video tv: oggi ottavi, orario match (tennis)

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2021: IN CAMPO PER GLI OTTAVI

Alle ore 11:00 di giovedì 4 novembre il torneo Atp Parigi-Bercy 2021 inizierà a vivere un’altra giornata molto intensa: nel Masters 1000 indoor di tennis avremo infatti i match validi per gli ottavi di finale, e dunque ci avviciniamo a scoprire quali saranno i giocatori che alla fine arriveranno a contendersi il titolo. Purtroppo non ci sono più italiani in gara: l’ultimo è caduto ieri ed era Jannik Sinner, la nostra grande speranza – soprattutto dopo l’ottobre da cui arrivava – che però non ha retto l’onda d’urto di un Carlos Alcaraz sempre più concreto e meno predestinato, una grande realtà che come il nostro altoatesino si sta imponendo come un fulgido presente, avendo in mano il futuro.

Così dopo il forfait di Matteo Berrettini (il Master di fine anno chiama, per di più in casa…), le precoci eliminazioni di Fabio Fognini, Gianluca Mager e Lorenzo Sonego e la delusione per un Lorenzo Musetti comunque ritrovato, l’Italia ha salutato la diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2021: nel Masters 1000 sui campi indoor della capitale francese restano in corsa grandi giocatori che si contenderanno il titolo, sarà interessante vedere se avremo un’altra sorpresa come già a Indian Wells o invece il campione uscirà dalla cerchia dei favoriti. Intanto, oggi tra poco si torna in campo e sarà a quello che ci dovremo riferire per iniziare ad avere le nostre risposte…

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2021 sarà come sempre disponibile, perchè avremo la possibilità del satellite naturalmente riservata ai clienti Sky. I principali match del torneo andranno in onda sui canali selezionati, con la possibilità per tutti gli abbonati di avvalersi del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, tramite l’applicazione Sky Go, su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2021: RISULTATI E CONTESTO

Nel torneo Atp Parigi-Bercy 2021 torna oggi in campo anche Novak Djokovic, che non aveva giocato a Indian Wells: per il numero1 del ranking, sopravvissuto alla battaglia contro Marton Fucsovics, l’obiettivo è duplice: ovviamente arrivare al top della condizione alle Atp Finals, ma soprattutto chiudere l’anno con il numero 1 Atp (qui la minaccia è Daniil Medvedev) che gli permetterebbe di ottenere un record, visto che nessuno nella storia – da quando esistono le classifiche ufficiali – ci è mai riuscito per sette volte.

Intanto prosegue la splendida cavalcata di Taylor Fritz, che come ricorderete era già stato protagonista nel deserto della California timbrando una splendida (e inattesa, va detto) semifinale: dopo aver battuto il nostro Lorenzo Sonego, lo statunitense si è preso anche lo scalpo di Andrey Rublev che manca così un altro appuntamento importante per fare il salto di qualità. Fritz se la vedrà con Cameron Norrie, il vincitore di Indian Wells: una sorta di rivincita “indiretta” e una partita che anche il nostro Sinner osserverà con estrema attenzione…



