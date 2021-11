Diretta Atp Parigi-Bercy 2021/ Streaming video tv: si giocano i quarti! (tennis)

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2021: I QUARTI DI FINALE!

La diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2021 ci farà compagnia nella giornata di venerdì 5 novembre. Si giocano i quarti di finale, e possiamo dire subito che i motivi di interesse (al netto chiaramente del Masters 1000 in senso stretto, sempre molto intrigante) sono particolarmente due: il primo è la rincorsa di Novak Djokovic al numero 1 Atp per chiudere la stagione, che come avevamo detto sancirebbe un record – sarebbe la settima volta – e farebbe entrare ancor più nella leggenda il serbo, ancora favorito per trionfare sui campi indoor di Parigi.

Il secondo motivo di interesse per seguire la diretta del Atp Parigi-Bercy 2021 ci riguarda molto da vicino: Hubert Hurkacz (vincitore al Masters 1000 di Miami) infatti affronta nei quarti di finale James Duckworth (sorpresa del tabellone) e in caso di vittoria sarebbe aritmeticamente qualificato alle Atp Finals, con le speranze di Jannik Sinner che dunque si spegnerebbero. Non ci resta che valutare dunque quello che succederà tra poco, quando finalmente si tornerà a giocare a tennis per questo torneo Masters 1000…

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2021 è un’esclusiva della televisione satellitare: per assistere ai match dunque avrete bisogno di essere abbonati al servizio, poi dovrete selezionare il canale di riferimento e, senza costi aggiuntivi, potrete avvalervi della diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e può essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2021: RISULTATI E CONTESTO

Djokovic Fritz e Hurkacz Duckworth: sono questi i due match sotto i riflettori nella diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2021. Non scontato l’impegno per Novak Djokovic, perché Taylor Fritz è il nome del momento: a Indian Wells lo avevamo visto raggiungere una bellissima semifinale eliminando tra l’altro Matteo Berrettini e Jannik Sinner, mentre qui a Parigi-Bercy lo statunitense ha nuovamente sconfitto un italiano (Reilly Opelka) e poi è riuscito ad avere la meglio della testa di serie numero 5 Andrey Rublev, come anche di Cameron Norrie.

Proprio il successo su Norrie ha spento le speranze del britannico di andare alle Atp Finals: sarebbe stato un traguardo clamoroso e frutto soprattutto del titolo a Indian Wells, Norrie ha fatto bene anche qui ma è caduto agli ottavi. Come abbiamo detto invece è quasi fatta per Hubert Hurkacz: il polacco parte favorito nei confronti di James Duckworth e vincendo strapperebbe il biglietto per Torino, anche se chiaramente non dovrà sottovalutare l’impegno nella diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2021, per non rischiare di complicarsi la vita proprio a un passo dallo striscione del traguardo…

