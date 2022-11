Diretta Atp Parigi Bercy 2022/ Musetti Basilashvili streaming video tv, orario match

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2022: C’È MUSETTI BASILASHVILI!

Nella diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2022, per quanto riguarda mercoledì 2 novembre, avremo finalmente i match del secondo turno: a dire il vero iniziati già nella giornata di ieri, ma a partire dalle ore 11:00 di oggi il grande appuntamento riguarderà anche i big del torneo e dunque le prime teste di serie. Soprattutto, avremo in campo il nostro Lorenzo Musetti: il carrarese, unico sopravvissuto nei match del lunedì (hanno perso Jannik Sinner e Lorenzo Sonego) se la vede con Nikoloz Basilashvili, esperto georgiano che sui campi indoor perde forse qualcosa ma rimane comunque un avversario ostico sulla strada verso gli ottavi.

Diciamo subito, nel presentare al meglio la diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2022, che se Musetti dovesse superare l’ostacolo del mercoledì si troverebbe poi a giocare contro uno tra Casper Ruud, che è la testa di serie numero 3 del tabellone e come noto ha raggiunto due finali Slam quest’anno, e il veterano francese Richard Gasquet. Vedremo, intanto possiamo andare a valutare quali siano gli altri match di giornata nella diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2022, sperando ovviamente che il nostro Musetti possa farsi valere e timbrare il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Parigi Bercy 2022 è affidata alla televisione satellitare: i canali che si occuperanno della trasmissione dei match sono tecnicamente Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis, rispettivamente ai numeri 201, 204 e 205 del decoder. Visione riservata agli abbonati, che in assenza di un televisore potranno attivare senza costi aggiuntivi il servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go; ricordiamo poi l’appuntamento con il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo rolexparismasters.com, per essere aggiornati con tutte le informazioni utili, come il tabellone del torneo e i tabellini dei match in tempo reale, con tanto di statistiche.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2022: RISULTATI E CONTESTO

Ecco allora i big nella diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2022: di Casper Ruud abbiamo detto, oggi però arriverà l’esordio anche per Rafa Nadal che non ha mai vinto questo Masters 1000, perché il maiorchino e i campi indoor sono andati d’accordo molto raramente (infatti Rafa è a quota zero anche per quanto riguarda le Atp Finals). In campo soprattutto il numero 1 Atp Carlos Alcaraz, per la conferma: il giovane, aspettando appunto l’appuntamento con Torino, vuole un altro prestigioso trofeo e di fatto non lo vediamo in un torneo di prestigio dal trionfo agli Us Open.

Oggi gioca contro il giapponese Yoshihito Nishioka; per Daniil Medvedev, campione a Parigi Bercy nel 2020 e finalista nelle ultime due edizioni, un incrocio che potremmo definire di lusso con Alex De Minaur anche se l’australiano non ha mai rispettato tutte le premesse. Il campione in carica Novak Djokovic se la vede con Maxime Cressy, francese in crescita: il serbo punta ovviamente il titolo, anche se più che altro il torneo Atp Parigi Bercy 2022 servirà, a lui come agli altri, per arrivare pronto alle Atp Finals.











