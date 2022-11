Diretta Atp Parigi Bercy 2022/ Musetti Djokovic streaming video tv: è big match!

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2022: MUSETTI DJOKOVIC PER LA SEMIFINALE!

Musetti Djokovic è la partita che nel torneo Atp Parigi Bercy 2022 si gioca in diretta venerdì 4 novembre (i match iniziano alle ore 14:00): siamo ai quarti di finale di questo appassionante torneo Masters 1000 che si gioca indoor, e il nostro Lorenzo Musetti intravede la concreta possibilità di prendersi una semifinale per quello che sarebbe il risultato migliore in carriera. Abbiamo ancora negli occhi la splendida vittoria su Casper Ruud, arrivata in rimonta; Musetti però sa bene di dover resettare subito quell’impresa, perché nel tennis davvero ogni match fa a sé e perché oggi il carrarese si trova di fronte un autentico cannibale, non più numero 1 ma certamente ancora fortissimo.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2022/ Video streaming tv: anche Alcaraz e Rune ai quarti!

Di Novak Djokovic potremmo dire tante cose: ci limitiamo a ricordare che nella diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2022 è il campione in carica, ieri ha battuto Karen Khachanov, e il suo 2022 è stato a corrente alternato a causa delle strette regole Covid che gli hanno impedito di competere in tutti i tornei in cui avrebbe voluto. Ciononostante ha rivinto Wimbledon e sarà alle Atp Finals, decisione che ha fatto storcere il naso ad alcuni colleghi (secondo la Race to Turin non si sarebbe qualificato): la diretta di Musetti Djokovic nel torneo Atp Parigi Bercy 2022 promette spettacolo, vedremo come andranno le cose…

Diretta Atp Parigi Bercy 2022/ Streaming video tv: Fognini out, lo elimina Dimitrov

ATP PARIGI BERCY 2022 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE MUSETTI DJOKOVIC

La diretta tv del torneo Atp Parigi Bercy 2022 è affidata ai canali della televisione satellitare: nello specifico è Sky Sport Tennis (numero 205) che si occupa dei match degli ottavi di finale ma ci saranno incursioni, durante la giornata, anche da parte di Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder. Gli abbonati, come di consueto, potranno assistere alla partita Musetti Djokovic anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, compresa nell’abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2022/ Streaming video tv: avanza Ruud, fuori Bautista

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2022: RISULTATI E CONTESTO

Sarà dunque Musetti Djokovic nella diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2022, per un posto nella semifinale del Masters 1000: è passata tanta acqua sotto i ponti da quel controverso incrocio al Roland Garros di un anno fa, quando Musetti era andato avanti due set mandando in crisi il campione serbo, che poi aveva impattato e, dominando anche il quinto set, aveva passato il turno con il ritiro del carrarese. All’epoca si era detto, forse giustamente, che il nostro Musetti non avesse psicologicamente accettato la sconfitta tanto da non volerla cedere a Djokovic sul campo.

Da quel giorno appunto sono successe tante cose, Lorenzo ha affrontato un periodo di difficoltà mentale (da lui stesso ammesso) per poi tornare a giocare secondo quello status di predestinato che in tanti gli riconoscevano. Pochi giorni fa ha vinto il titolo a Napoli e ora sembra pronto: contro Djokovic sarà durissima, ma non impossibile. Poi attenzione, perché nel torneo Atp Parigi Bercy 2022 tanti big sono stati eliminati: nella parte alta del tabellone c’è un interessantissimo quarto tra due giovanissimi come Carlos Alcaraz, già oggi numero 1 Atp, e Holger Rune che presto può irrompere nella Top Ten e fare il salto di qualità definitivo, poi il match tra l’istrionico Frances Tiafoe, che quando sente aria autunnale si trasforma, e Félix Auger-Aliassime che ha vinto tre titoli Atp in fila con serie aperta. Ci aspetta un grande venerdì al torneo Atp Parigi Bercy 2022…











© RIPRODUZIONE RISERVATA