Diretta Atp Parigi Bercy 2022/ Musetti Ruud streaming video tv, orario match (ottavi)

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2022: MUSETTI RUUD AGLI OTTAVI!

Il torneo Atp Parigi Bercy 2022 ci fa vivere un’altra intensa giornata: il Masters 1000 nella capitale francese, che si gioca ovviamente su campi indoor, è arrivato agli ottavi di finale e c’è un’affascinante Musetti Ruud a farci compagnia. Il nostro Lorenzo Musetti ha superato molto bene la prova di Nikoloz Basilashvili: il carrarese ha schiantato il georgiano, decisamente più esperto a livello Atp, e si è preso una vittoria davvero non indifferente riuscendo così a guadagnare la Top 16 di questo appuntamento molto importante. Ora per lui potrebbe anche arrivare uno dei risultati migliori in carriera, ma naturalmente bisognerà valutare.

Casper Ruud infatti è un avversario tostissimo: ampiamente qualificato alle Atp Finals che giocherà per il secondo anno consecutivo, il norvegese ha avuto una stagione fantastica nella quale ha raggiunto la finale del Roland Garros, poi a settembre si è ripetuto agli Us Open dove ha avuto addirittura la possibilità di prendersi il numero 1 nel ranking Atp. Nella diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2022 è chiaramente lui a partire favorito, ma siamo alla fine dell’anno, c’è una Torino da onorare per Ruud e Musetti, reduce dal trionfo a Napoli, potrebbe essere una bella occasione…

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2022 avremo quindi un Lorenzo Musetti a caccia dei quarti di finale: il classe 2002 ha avuto i suoi momenti negativi anche ultimamente, ha ammesso di aver penato soprattutto a livello psicologico ma quello che sappiamo è che quando è in forma il talento è cristallino. In questo Masters 1000 abbiamo avuto il forfait di Matteo Berrettini e il flop di Jannik Sinner, eliminato al primo turno: entrambi hanno dunque mancato la qualificazione alle Atp Finals, adesso Musetti proverà ad arrivare in fondo. Nella diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2022 attenzione anche al campione in carica: Novak Djokovic, la cui stagione è stata particolare per le restrizioni anti-Covid cui ha dovuto sottostare, è comunque ancora sulla breccia.

All’esordio ha avuto la meglio su Maxime Cressy, ora l’asticella per il serbo si alza: il suo avversario è Karen Khachanov, il russo che a livello indoor si è già fatto ampiamente notare e che al secondo turno di questo Masters 1000 ha eliminato il mancino svizzero Marc-André Huesler, in una bellissima battaglia terminata al terzo set. Invece è stato incredibilmente eliminato Daniil Medvedev, campione qui due anni fa: al secondo turno grande colpo di Alex De Minaur, uno che il talento ce l’ha ma raramente lo ha espresso totalmente. Per l’australiano vittoria in tre set: agli ottavi se la vedrà con Frances Tiafoe, sfida davvero intrigante.











