Diretta Atp Parigi Bercy 2022/ Streaming video tv: via al torneo di tennis

Inizia di fatto oggi, lunedì 31 ottobre 2022, il finale di stagione per il tennis: spazio fino a domenica prossima alla diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2022, ultimo Masters 1000 di una stagione che poi naturalmente vivrà ancora Next Gen, Atp Finals ed infine la Coppa Davis per un mese di novembre ricchissimo di emozioni. Si riparte da Parigi, che in un certo senso è la capitale del tennis mondiale essendo l’unica città che nel corso dell’anno ospita sia un torneo del Grande Slam, naturalmente il Roland Garros, sia un Masters 1000, cioè un torneo della categoria che è inferiore solo agli Slam.

DIRETTA/ Musetti Berrettini (risultato finale 2-0): il toscano vince l'Atp Napoli!

Nelle ultime settimane ci sono stati vari tornei, ma con la cancellazione di Shanghai per il terzo anno consecutivo, ecco che di fatto l’ultimo grande evento erano stati gli Us Open. Dopo lunghe settimane con tornei “minori”, da oggi il grande tennis torna protagonista assoluto e ci regalerà, come abbiamo già accennato, un mese di novembre da non perdere. Andiamo allora a scoprire tutte le info utili per seguire l’appuntamento con la diretta Atp Parigi Bercy 2022 che sarà oggi a partire dalle ore 11.00 del mattino.

ATP NAPOLI/ Il "baratro" evitato dopo la sequenza di disgrazie

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2022 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Parigi Bercy 2022 sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare, come da abitudine per il circuito Masters 1000: l’appuntamento è dunque riservato in esclusiva a tutti gli abbonati Sky Sport, che potranno seguire le partite del torneo Atp Parigi Bercy 2022 anche tramite il servizio di diretta streaming video fornito senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2022: IL CONTESTO

La diretta Atp Parigi Bercy 2022 sarà logicamente influenzata come sempre dalla sua collocazione come ultimo grande appuntamento prima del finale di stagione. Infatti questa è l’ultima occasione per fare punti prima delle Atp Finals e di conseguenza è un appuntamento di fondamentale importanza per tutti quei tennisti che sono ancora in corsa per qualificarsi per il Master di fine anno a Torino. Fra loro anche Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che però avrebbero bisogno di una rimonta clamorosa e che difficilmente potrà avere successo.

Anna Bonamigo e Adriano Panatta: "Il nostro amore maturo"/ "Si propose con biglietto"

Uno sguardo al tabellone del torneo Atp Parigi Bercy 2022 ci dice che Matteo Berrettini rischia di incrociare già agli ottavi di finale Carlos Alcaraz, mentre Jannik Sinner in teoria avrebbe la sfida con Novak Djokovic sempre agli ottavi, di conseguenza fin da (quasi) subito il cammino potrebbe farsi molto difficile per i nostri nella diretta Atp Parigi Bercy 2022. Sinner è dalla stessa parte di Lorenzo Musetti e i due italiani potrebbero incrociarsi in un derby ai quarti di finale, ma anche solo per arrivare fino a quel punto il cammino sarebbe molto lungo e complicato…











© RIPRODUZIONE RISERVATA