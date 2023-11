DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2023/ Dimitrov Tsitsipas video streaming tv: via alle semifinali! (oggi 4 novembre)

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2023: SI GIOCA

Ci siamo, sta per cominciare la prima semifinale Dimitrov Tsitsipas, che aprirà oggi la diretta Atp Parigi-Bercy 2023 che vivrà poi un appuntamento forse ancora più atteso con la seconda semifinale, cioè Djokovic Rublev. Ne approfittiamo per fare un tuffo nel recente passato, cioè alla scorsa edizione del torneo Masters 1000 parigino. Sono ricordi dolcissimi per il danese Holger Rune, che in semifinale aveva vinto nettamente contro il canadese Felix-Auger Aliassime, sconfitto con il punteggio di 6-4, 6-2, mentre dall’altra parte del tabellone Novak Djokovic aveva vinto una bellissima battaglia in tre set contro il greco Stefanos Tsitsipas, piegato infine per 6-2, 3-6, 7-6 (4).

Alla domenica poi Rune avrebbe completato l’opera prendendosi il titolo e la grande soddisfazione di battere Djokovic al termine di una finale molto combattuta e decisa in favore del danese in tre set, con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. Questa però ormai è la storia, anche se naturalmente ancora recentissima: adesso è meglio cedere la parola al campo per la stretta attualità, comincia infatti un grande sabato di tennis in compagnia della diretta Atp Parigi-Bercy 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la modalità per seguire la diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 è doppia: la prima in chiaro perché i match sono trasmessi su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del vostro telecomando, la seconda è quella di aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare (SuperTennis è presente anche sul decoder, numero 212). Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, nel primo caso si potrà visitare il sito SuperTenniX o installare la relativa app, nel secondo per i clienti Sky è a disposizione l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

IL GIORNO DELLE SEMIFINALI

La diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 ci consegna oggi, sabato 4 novembre, un giorno molto importante perché naturalmente siamo arrivati alle semifinali, che avranno inizio alle ore 14.00 di questo pomeriggio, evidentemente una di seguito all’altra sul campo centrale per decretare i nomi dei due finalisti che domani si contenderanno il trionfo in questo Masters 1000, che è il nono e ultimo torneo della stagione per la categoria inferiore solamente agli Slam, un appuntamento che naturalmente si gioca indoor considerata la stagione. Siamo agli ultimi bagliori, ma naturalmente c’è ancora tanta carne al fuoco pensando ai successivi appuntamenti con le Atp Finals e la Coppa Davis, quindi lo spettacolo è sempre di altissimo livello.

Purtroppo nei giorni scorsi la diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 ha attirato l’attenzione mediatica generale soprattutto per quanto successo al nostro Jannik Sinner: l’altoatesino si è infatti ritirato dopo la vittoria contro Mackenzie McDonald in una partita che è terminata alle ore 2.37 della notte fra mercoledì e giovedì, una follia dettata dall’organizzazione che è stata duramente contestata da tutti i giocatori e purtroppo è toccata al nostro beniamino, che a quel punto ha preferito non correre rischi pensando appunto ad Atp Finals e Coppa Davis. Oggi comunque avremo due belle semifinali, che cosa ci offrirà la diretta Atp Parigi-Bercy 2023?

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Proseguendo nell’analisi della diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023, possiamo spendere per il momento qualche parola in più sulla prima semifinale Dimitrov Tsitsipas, che è emersa naturalmente dai verdetti dei primi due quarti di finale del torneo Masters 1000 nella capitale francese. Il bulgaro Grigor Dimitrov si è imposto infatti in tre set contro il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, mentre il greco Stefanos Tsitsipas ha letteralmente travolto il russo Karen Khachanov, dominato dal tennista ellenico in una partita che è terminata con il netto punteggio di 6-3, 6-4.

A questo punto, almeno sulla carta, Tsitsipas potrebbe essere il favorito e mettere in positivo anche la seconda parte di una stagione che per il greco era iniziata molto bene ma aveva poi vissuto una fase in calando. C’è però grande curiosità attorno a Dimitrov, che in questo torneo ha saputo eliminare anche Daniil Medvedev, che potrebbe mettere le mani su un titolo importante a sei anni di distanza dalle vittorie di Cincinnati e delle Atp Finals nel 2017 ed intanto ha confermato la semifinale giocata a Shanghai nel precedente Masters 1000, appena tre settimane fa. Una cosa è certa: non mancheranno gli spunti per vivere la diretta Atp Parigi-Bercy 2023…











