DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2023/ Hurkacz Dimitrov video streaming tv: via alle partite! (oggi 3 novembre)

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2023: SI GIOCA

Siamo al via di una nuova giornata in compagnia della diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 e in particolare dei quarti di finale: il primo incontro sarà Hurkacz Dimitrov, l’unico che non abbiamo ancora presentato è invece Djokovic Rune, anche perché il serbo e il danese hanno vinto le ultime due partite serali di ieri, fortunatamente ad orari più “umani” di quelli toccati mercoledì notte al nostro Jannik Sinner. Novak Djokovic tra l’altro ha dovuto faticare parecchio contro l’olandese Griekspoor, vincendo al terzo set dopo aver perso il primo ed essere andato al tie-break nel secondo, quindi sfiorando una sconfitta che sarebbe stata clamorosa.

Diretta Atp Parigi-Bercy 2023/ Streaming video tv: Tsitsipas vola ai quarti e alle Atp Finals! (2 novembre)

Holger Rune invece ha vinto in modo autorevole in due soli set molto netti contro il tedesco Altmaier e allora oggi cercherà di fare un brutto scherzo al nome più illustre rimasto in gioco, ma ci penseremo naturalmente fra qualche ora, perché adesso si parte con Hurkacz Dimitrov, che sarà seguita da Tsitsipas Khachanov. Può iniziare lo spettacolo di un bellissimo venerdì di tennis in compagnia della diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SINNER SI RITIRA DA PARIGI-BERCY/ Ufficiale, l'azzurro dà forfait: De Minaur ai quarti (oggi 2 novembre 2023)

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la modalità per seguire la diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 è doppia: la prima in chiaro perché i match sono trasmessi su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del vostro telecomando, la seconda è quella di aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare (SuperTennis è presente anche sul decoder, numero 212). Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, nel primo caso si potrà visitare il sito SuperTenniX o installare la relativa app, nel secondo per i clienti Sky è a disposizione l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

Diretta Atp Parigi-Bercy 2023/ Sinner McDonald streaming video tv: Medvedev eliminato! (oggi 1 novembre)

OGGI I QUARTI!

La diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 ci consegna oggi i quarti di finale: dalle ore 14:00 di venerdì 3 novembre assisteremo dunque ai quattro match che formeranno il tabellone delle semifinali in questo Masters 1000, che è l’ultimo della stagione e che naturalmente si gioca indoor. Sono match interessantissimi, anche per il contesto che hanno creato: per esempio, ai quarti troviamo Grigor Dimitrov che in questo torneo ha saputo eliminare Daniil Medvedev, e che potrebbe mettere le mani su un titolo importante ad anni di distanza (sei, per la precisione) dalle vittorie di Cincinnati e delle Atp Finals, oltre a confermarsi rispetto alla semifinale giocata a Shanghai.

Il suo avversario sarà Hubert Hurkacz: attenzione al polacco, che dopo il titolo a Miami pareva lanciato e invece si è un po’ perso per strada, ma in questo finale di stagione si sta ritrovando e arriva dalla vittoria del 1000 di Shanghai, tenendo così viva la possibilità di doppietta. Purtroppo nella diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 non vedremo Jannik Sinner: l’altoatesino si è infatti ritirato dopo la vittoria contro Mackenzie McDonald alle 2:37 del mattino, una follia dettata dall’organizzazione che purtroppo è toccata al nostro rappresentante, unico rimasto in corsa dopo il forfait di Matteo Arnaldi e la sconfitta immediata di Lorenzo Musetti.

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Proseguendo nell’analisi della diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023, possiamo dire che l’avversario di Alex De Minaur, che ha approfittato del forfait di Sinner, sarà Andrey Rublev: il russo continua a essere tremendamente costante ma gli manca ancora il centesimo per fare l’euro, di Masters 1000 in carriera ne ha vinto solo uno (a Montecarlo) e oggi affronta un giocatore che invece potrebbe centrare il primo in carriera, che quest’anno ha fatto finale a Toronto in agosto (sconfitto da Sinner) e che in generale non è forse esploso come si pensava qualche tempo fa, ma tutto sommato – essendo un classe ’99 – ha ancora tempo per togliersi belle soddisfazioni.

La sfida tra Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov sarà quella tra due bombardieri: forse il greco ha maggiore varietà nel suo gioco, lo ha dimostrato battendo Alexander Zverev agli ottavi e la vittoria di prestigio, oltre a spingerlo ai quarti del torneo Atp Parigi-Bercy 2023, gli ha anche consegnato la qualificazione alle Atp Finals, torneo che Tsitsipas ha già vinto e che potrebbe riscattare una stagione non particolarmente esaltante. Tra poco si tornerà a giocare nel torneo Atp Parigi-Bercy 2023, e sarà molto interessante valutare come andranno questi match e quali saranno i giocatori che sabato saranno in campo per le semifinali del Masters 1000.











© RIPRODUZIONE RISERVATA