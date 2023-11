Diretta Atp Parigi-Bercy 2023/ Sinner De Minaur streaming video tv: oggi gli ottavi! (giovedì 2 novembre)

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2023: SINNER DE MINAUR AGLI OTTAVI!

Altro appuntamento con la diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023: giovedì 2 novembre vivremo infatti gli ottavi di finale di questo Masters 1000, con inizio dei match alle ore 11:00. C’è Sinner De Minaur: il nostro Jannik Sinner ha dovuto rimontare contro Mackenzie McDonald, sfida terminata dopo la mezzanotte e che l’altoatesino ha condotto in porto con il brivido. Negli ottavi del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 lo attende Alex De Minaur: l’australiano è il giocatore che Sinner aveva battuto nella finale della Atp NextGen in cui si era rivelato al mondo e che, soprattutto, ha superato in agosto per vincere il Masters 1000 di Toronto.

Diretta Atp Parigi-Bercy 2023/ Sinner McDonald streaming video tv: Medvedev eliminato! (oggi 1 novembre)

Non sarà solo questo il match intrigante nella diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023: sicuramente ci attende una grande sfida con Tsitsipas Zverev e poi non bisogna dimenticare che tornerà in campo anche il numero 1 Novak Djokovic, impegnato in una sfida non abbordabile in senso assoluto contro Tallon Griekspoor. Non ci resta allora che aspettare che si giochi, per scoprire come andranno le cose negli ottavi di finale e sperare che Sinner, unico italiano rimasto in corsa nel tabellone di Parigi-Bercy 2023, possa farsi strada avvicinando quello che sarebbe il quinto titolo della stagione.

Diretta Atp Parigi-Bercy 2023/ Streaming video tv: Hurkacz e Zverev vincono due maratone (31 ottobre)

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la modalità per seguire la diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 è doppia: la prima in chiaro perché i match sono trasmessi su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del vostro telecomando, la seconda è quella di aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare (SuperTennis è presente anche sul decoder, numero 212). Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, nel primo caso si potrà visitare il sito SuperTenniX o installare la relativa app, nel secondo per i clienti Sky è a disposizione l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

Diretta Atp Parigi-Bercy 2023/ Streaming video tv: Davidovich Fokina elimina Shelton (oggi 30 ottobre)

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci stiamo dunque approcciando alla diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023: Sinner ad aprire le danze sarà oggi il bel match tra Alexander Bublik e Grigor Dimitrov, l’istrionico kazako che ha talento ma deve iniziare a incanalarlo nei giusti atteggiamenti sul campo e il veterano bulgaro, che in questo Masters 1000 ha già eliminato il nostro Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev, dimostrando una volta di più che su questi campi indoor può essere in grado di fare la differenza (va infatti ricordato che, sia pure sei anni fa, aveva vinto le Atp Finals). Tra gli altri match da seguire, avremo Altmaier Rune: il giovane danese Holger Rune è il campione in carica e prosegue nella difesa del titolo dopo aver battuto Dominic Thiem.

Poi il derby russo: Karen Khachanov il torneo Atp Parigi-Bercy lo ha già vinto in carriera, oggi il suo avversario sarà Roman Safiullin che nel secondo turno ha fatto fuori nientemeno che Carlos Alcaraz, battendolo anche in maniera netta. Troveremo poi Hubert Hurkacz, vincitore a Shanghai, contro Francisco Cerundolo e infine Andrey Rublev, che contro il polacco ha perso la finale del 1000 in Cina, che sfida Botic Van De Zandschulp per una giornata che al torneo Atp Parigi-Bercy 2023 si prospetta davvero intrigante, non resta che scoprire quali giocatori si qualificheranno oggi ai quarti di finale di questo appassionante torneo di tennis.











© RIPRODUZIONE RISERVATA