DIRETTA ATP SHANGHAI 2019/ Berrettini Bautista streaming: Fognini è già ai quarti!

Fabio Fognini irrompe ai quarti di finale del torneo Atp Shanghai 2019: il sanremese si vendica della sconfitta subita una settimana fa a Tokyo ed elimina Karen Khachanov con il risultato di 6-3 7-5. Ottimo traguardo dunque per Fognini, che da queste parti non era mai andato oltre gli ottavi; il suo prossimo avversario adesso sarà un altro russo ma di consistenza diversa, quel Daniil Medvedev che ha recentemente raggiunto la finale degli Us Open e sta disputando una stagione straordinaria; la testa di serie numero 3 ha superato un difficile match contro Vasek Pospisil con il punteggio di 7-6 7-5. In campo in questo momento c’è anche Matteo Berrettini, che ha vinto il primo set al tie break (7-6) contro Roberto Bautista Agut; anche per lui dunque sono vive le speranze di qualificarsi alle Atp Finals. Sta giocando anche Novak Djokovic, avanti un set a zero (7-5) nei confronti di John Isner; il serbo potrebbe essere l’avversario di Fabio in semifinale, ma prima bisognerà vedere se l’azzurro riuscirà ad avere la meglio di Medvedev. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come sempre la diretta tv del torneo Atp Shanghai 2019 sarà garantita dalla televisione satellitare: per assistere ai match del Masters 1000 dovrete andare sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del vostro decoder) con la consueta alternativa della diretta streaming video, servizio che viene garantito dall’applicazione Sky Go attivabile, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

ORARIO E PRESENTAZIONE

Al torneo Atp Shanghai 2019 è tempo di ottavi di finale, e questo Masters 1000 in terra cinese si sta dimostrando una bella possibilità per i tennisti italiani. Due di loro (Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego) sono stati eliminati subito, ma altri due hanno raggiunto gli ottavi che si giocheranno a partire dalle ore 6.00 (italiane) della mattina di giovedì 10 ottobre: Fabio Fognini, dopo la maratona di tre ore con Andy Murray, incrocia la racchetta con il giovane russo Karen Khachanov – vincitore l’anno scorso di Parigi-Bercy, e che lo ha battuto nei quarti di Tokyo pochi giorni fa – mentre Matteo Berrettini (che mercoledì si è “vendicato” di Cristian Garin) se la vedrà con Roberto Bautista Agut, che recentemente è stato riserva alla Laver Cup (dove invece il sanremese ha giocato) e che contende al romano un posto nelle Atp Finals di Londra. Dunque una sorta di spareggio per volare a Londra; al netto di questo sia Fognini che Berrettini sperano di onorare al massimo questo prestigioso Masters 1000, e dunque vedremo nella diretta del torneo Atp Shanghai 2019 se entrambi riusciranno a centrare i quarti.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2019: RISULTATI E CONTESTO

Analizzando il tabellone del torneo Atp Shanghai 2019, possiamo notare come Fabio Fognini e Matteo Berrettini possano eventualmente incrociarsi soltanto in finale; sarebbe certamente un risultato di grande prestigio per l’Italia del tennis avere un ultimo atto tutto tricolore, in un periodo nel quale abbiamo otto giocatori nella Top 100 del ranking (mai successo prima) e dunque stiamo provando a tornare sui livelli di un tempo. Arrivare alle Atp Finals sarebbe la certificazione del momento e dunque bisogna porre soprattutto l’accento su questo. Intanto, l’eliminazione di Gael Monfils al secondo turno è una buona notizia per entrambi i giocatori, così come il fatto che Kei Nishikori sia infortunato (con tutto il rispetto per il giapponese, cui anzi auguriamo un pronto rientro); restano però in corsa non solo Bautista Agut, che battendo Berrettini lo toglierebbe sostanzialmente dalla corsa, ma anche e soprattutto Alexander Zverev che allo stesso modo dei due italiani si è qualificato per gli ottavi. Si tratta di una corsa all’ultimo punto, anche se chiaramente arrivare al Master sarebbe solo la ciliegina sulla torta; per Fognini potrebbe essere il coronamento di una carriera che avrebbe potuto dargli qualcosina in più, per Matteo invece il primo passo verso un luminoso futuro partendo da uno scintillante presente.



