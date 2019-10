Diretta Atp Shanghai 2019/ Berrettini Garin streaming video e tv, orario (tennis)

Si apre un’altra giornata sul torneo Atp Shanghai 2019: si inizia a giocare alle ore 6:00 della mattina italiana e siamo già arrivati al secondo turno, quello che ci porterà alla definizione del tabellone degli ottavi di finale. Nel Masters 1000 cinese, il penultimo della stagione prima di quello indoor a Parigi-Bercy, anche il campione in carica Novak Djokovic si prepara all’esordio: per il serbo il primo avversario è Denis Shapovalov, Djokovic arriva a questo appuntamento avendo vinto a Tokyo (primo titolo nella capitale giapponese, decima volta in cui il numero 1 vince un torneo all’esordio) e aumentando le possibilità di chiudere l’anno in testa al ranking. In campo c’è però anche Matteo Berrettini: il romano, dopo l’esordio senza patemi contro Struff, corre per un posto nelle Atp Finals e può farcela qualora dovesse eliminare Roberto Bautista Agut, con il quale si incrocerebbe agli ottavi. Prima, Matteo dovrà battere Cristian Garin (rematch della finale di Monaco di Baviera vinta dal cileno) ed eventualmente lo spagnolo si dovrà liberare di Reilly Opelka. Ci attende dunque una giornata interessante nella diretta del torneo Atp Shanghai 2019, non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà in campo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Shanghai 2019 viene trasmessa dalla televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno dunque seguire il torneo sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e come sempre avranno la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e per utilizzare il quale bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2019: IL TABELLONE

Nella giornata odierna del torneo Atp Shanghai 2019 avremo in campo altri big: per esempio Alexander Zverev e Dominic Thiem, che la loro corsa verso le Finals l’hanno già completata ma ora cercano altra gloria. L’austriaco è reduce dal quindicesimo titolo Atp centrato a Pechino (il quarto della stagione) e affronta Pablo Carreno Busta, per il tedesco il primo ostacolo è Jeremy Chardy. Occhio anche a Karen Khachanov, reduce dalla semifinale a Pechino (dove ha battuto il nostro Fabio Fognini) e che cerca gloria contro Taylor Fritz; ci prova anche Stefanos Tsitsipas, che quest’anno ha fatto male negli Slam ma in generale si può considerare cresciutissimo vista anche la giovane età. Al greco manca un grande successo per affermarsi definitivamente: potrebbe essere quello di Shanghai ma il tabellone è tosto, ai quarti potrebbe esserci l’incrocio con Djokovic.



© RIPRODUZIONE RISERVATA