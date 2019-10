Diretta Atp Shanghai 2019/ Berrettini Struff streaming video e tv, orario (tennis)

E’ iniziato il torneo Atp Shanghai 2019: sarà interessante vedere quello che succederà nelle partite di martedì 8 ottobre, vale a dire il secondo giorno dell’appuntamento Masters 1000. Novak Djokovic difende il titolo, Roger Federer prova a insidiarlo; ci sono anche italiani presenti in questo torneo, tra cui Fabio Fognini che ha superato il primo turno e soprattutto Matteo Berrettini, che sarà in campo contro Jan-Lennard Struff. Il match dell’azzurro sarà importante: infatti grazie alla grande corsa agli Us Open (semifinale persa contro Rafa Nadal), il romano è assolutamente in gara per qualificarsi alle Atp Finals, anzi complice l’infortunio di Kei Nishikori potrebbe davvero riuscire a entrare nei primi otto e regalarsi un’altra grande soddisfazione nella sua ancora giovane carriera. Dunque, mettiamoci comodi e stiamo a vedere come procederanno questi match nel torneo Atp Shanghai 2019, ricordando che si comincia alle ore 5:00 della mattina italiana viste le sei ore di fuso orario.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Shanghai 2019 viene trasmessa dalla televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno dunque seguire il torneo sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e come sempre avranno la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e per utilizzare il quale bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2019: IL TABELLONE

Studiando il tabellone del torneo Atp Shangai 2019, balza all’occhio la presenza di Novak Djokovic: il serbo è la testa di serie numero 1 e ha bisogno dei punti utili per difendere la sua prima posizione mondiale al termine della stagione, insidiato da Rafa Nadal che finora ha sempre chiuso al numero 1 quando ha vinto gli Us Open. Lo spagnolo però non è presente in Cina, e alle Finals non ha mai vinto: dunque Djokovic, che al primo turno dovrà sfidare il giovane canadese Denis Shapovalov (uscito vincente dalla bella sfida contro Frances Tiafoe) potrebbe avere buon gioco e naturalmente punta al titolo Masters 1000 che sarebbe il secondo consecutivo e addirittura il quinto della carriera. Così anche Roger Federer, che qui si è imposto due volte e due anni fa era tornato al successo; tra gli italiani gioca era presente anche Marco Cecchinato, che però poco fa è stato sconfitto da Benoit Paire con il risultato di 2-6 5-7, dovendo abbandonare subito il torneo.



