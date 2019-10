Diretta Atp Shanghai 2019/ Djokovic-Tsitsipas e Zverev-Federer streaming video e tv

I quarti di finale del torneo Atp Shanghai 2019, che prendono il via alle ore 6:30 di venerdì 11 ottobre, ci presentano un quadro assolutamente esaltante (almeno nei propositi) per il tennis italiano: abbiamo infatti due rappresentanti che cercheranno il pass per la semifinale, e che sono ancora in piena corsa per qualificarsi alle Atp Finals. Fabio Fognini, che quest’anno ha finalmente coronato il sogno di entrare nella Top Ten del ranking, sfida Daniil Medvedev: al momento l’avversario più tosto che potesse capitargli, reduce dalla finale degli Us Open ma anche da quelle di Washington e Montréal, vincitore in questa stagione di tre titoli tra cui il Masters 1000 di Cincinnati. Un rappresentante della NextGen che due anni fa a Rho era considerato il meno “pronto”, e che invece tra tutti è stato quello in grado di giocare alla pari con i big. L’altro italiano in corsa è Matteo Berrettini, che in quanto a rendimento nel 2019 non è stato da meno: la semifinale a Flushing Meadows è solo la ciliegina su una torta che parla di avvicinamento ai primi 10 e una costanza impressionante nei risultati. Il suo sfidante oggi sarà Dominic Thiem, reduce dal titolo a Pechino: quindicesimo trofeo in bacheca (quarto della stagione) ma all’austriaco manca ancora la costanza per arrivare sempre in fondo e lottare davvero con i big. Sono solo due delle quattro partite cui assisteremo oggi al torneo Atp Shanghai 2019, non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Shanghai 2019 viene trasmessa dalla televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno dunque seguire il torneo sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e come sempre avranno la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e per utilizzare il quale bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale www.shanghairolexmasters.com – disponibile ovviamente nella versione inglese – sul quale trovare informazioni utili sul torneo e sui giocatori ancora in corsa.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2019: IL TABELLONE

Al torneo Atp Shanghai 2019 gioca anche il campione in carica: Novak Djokovic è ormai vicino a chiudere la stagione con la prima posizione mondiale e punta a bissare il titolo conquistato l’anno scorso, mettendo in bacheca l’ennesimo trofeo di una carriera scintillante. I problemi fisici sembrano superati, e lo avevamo visto anche a Tokyo; adesso il serbo se la vede con il ventunenne greco Stefanos Tsitsipas, da tempo un predestinato e capace quest’anno di vincere due titoli Atp 250, ma soprattutto di giocare le finali di Madrid (Masters 1000) e dei 500 di Dubai e Pechino (appena sei giorni fa). Un giocatore che però è ancora atteso al definitivo salto di qualità: a Wimbledon (contro Thomas Fabbiano) e agli Us Open è stato eliminato al primo turno; qui al torneo Atp Shanghai 2019 proverà a fare un ulteriore salto di qualità, intanto è costantemente tra i migliori al mondo. L’ultimo quarto di finale è quello tra Roger Federer, a caccia dell’ennesimo titolo per accorciare rispetto a Jimmy Connors e porre un altro tassello alla sua straordinaria carriera (che peraltro non sembra ancora essere giunta vicina alla conclusione) e Alexander Zverev: per il tedesco un solo titolo nel 2019 (a Ginevra) ma in carriera sono tre i Masters 1000 vinti in tre diversi contesti, ormai la qualificazione alle Finals è cosa fatta ma il classe ’97 vuole provare a fare un altro salto di qualità (per il quale bisognerà anche e soprattutto aspettare il prossimo anno e gli Slam, al momento il vero cruccio di Sasha).



© RIPRODUZIONE RISERVATA